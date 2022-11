Dans un monde en proie à l'incertitude économique et politique, il est remarquable de constater la forte croissance des voitures électriques, du moins dans les grandes économies. Les BEV (véhicules électriques à batterie) s'imposent rapidement comme une véritable alternative à l'essence et au diesel sur des marchés tels que l'Europe, la Chine et les États-Unis.

Tous affichent des taux de croissance élevés et un grand potentiel pour les années à venir. Mais si l'on examine les détails par État (aux États-Unis) ou par pays (en Europe), l'histoire peut prendre des perspectives différentes.

Les données collectées par JATO montrent que la demande de véhicules électriques a des a de grosses variations selon les marchés. À quel point ?

Une Europe à deux vitesses

Nous savons tous que la Norvège est un paradis pour les véhicules électriques, qui ont représenté 77 % du total des immatriculations en septembre. Les incitations, les avantages et la commodité de l'achat électrique expliquent ce résultat. En Norvège, il est moins cher d'acheter une voiture électrique qu'une voiture à essence ou diesel. Plus loin derrière, on trouve les pays scandinaves voisins, où la demande est également forte grâce aux incitations et, en général, parce que la population a un pouvoir d'achat plus élevé que dans les autres États européens.

Évolution marché électrique en Europe

L'Europe du Nord, avec d'autres économies fortes de la région, constitue ce qu'on pourrait appeler l'Europe de la charge rapide. Il s'agit des quatre pays scandinaves, l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse ; de la France, du Benelux, du Royaume-Uni, de l'Irlande et de l'Islande. Ensemble, tout ces pays représentent un peu plus des deux tiers du volume des ventes de voitures en Europe.

L'Europe à faible vitesse est généralement composée d'économies dont le revenu par habitant est plus faible. Elle comprend tous les pays méditerranéens, à l'exception de la France et du Portugal, l'Europe centrale jusqu'à la Pologne et les trois États baltes.

Si le premier groupe de pays adopte rapidement les véhicules électriques, le second est à la traîne. Par exemple, au troisième trimestre de 2022, la part de marché des voitures électriques dans "les pays à charge rapide" était de 15 %. En revanche, cette part tombe à 3,8 % sur "les marchés à charge lente".

Les deux Europe, partage marché électrique au 3e trimestre 2022

Outre le revenu des consommateurs, d'autres facteurs expliquent cet écart : le manque d'infrastructures, la baisse des incitations et le prix de l'essence.

Les États ZEV en avance aux États-Unis

Comme en Europe, il existe plus ou moins les mêmes différences entre les différents États des États-Unis. La Californie a mené de loin la course à l'électrification, grâce à une réglementation stricte, à des incitations intéressantes et au rôle des entreprises de nouvelles technologies, dont Tesla.

Le programme ZEV (Zero Emission Vehicle) a été conçu pour atteindre les objectifs de réduction des émissions à long terme de la Californie en obligeant les constructeurs automobiles à mettre en vente un nombre spécifique de voitures les plus propres disponibles.

Partage marché électrique aux USA par État

En août 2022, 14 États avaient adopté à la fois le programme ZEV de la Californie et les normes relatives aux véhicules à faibles émissions (LEV) : Colorado, Connecticut, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Jersey, Nevada, Nouveau Mexique, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginie et Washington.

Et devinez quoi ? L'adoption de la voiture électrique dans ces États est nettement plus élevée que dans le reste du pays. Au deuxième trimestre de 2022 (dernières données disponibles), l'écart de part de marché entre les États ZEV et non ZEV était de 8,7 % contre 3,0 %. Les ventes de voitures électriques dans les 15 États ZEV ont représenté 62 % du total du pays. En revanche, ils représentaient 36 % du marché total des véhicules légers aux États-Unis.