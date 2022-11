Stellantis a poursuivi sa croissance au troisième trimestre et maintenu ses objectifs de résultats pour l'année 2022, conservant des tarifs de vente au plus haut et bénéficiant d'une amélioration dans ses approvisionnements en puces électroniques.

Le groupe né de la fusion de PSA et Fiat-Chrysler a publié jeudi un chiffre d'affaires de 42,1 milliards d'euros, en nette hausse de 29 % par rapport à un troisième trimestre 2021 paralysé par les pénuries de puces électroniques.

Stellantis a enregistré une hausse de 13 % de ses ventes, à 1 281 000 unités, "essentiellement en raison d'une amélioration dans la réception des commandes de semi-conducteurs", même si la situation ne devrait pas redevenir "normale" avant la fin 2023, a indiqué le groupe lors d'une conférence pour les analystes financiers.

De bons résultats mais des incertitudes

Le groupe automobile a "enregistré un bon trimestre en termes de chiffre d'affaires, avec de bonnes livraisons, et des effets positifs des tarifs de vente et des devises", avait indiqué plus tôt le directeur financier Richard Palmer lors d'une conférence de presse.

Si l'inflation menace le marché automobile, "la dynamique reste positive" et la demande reste très forte pour les électriques et les hybrides, notamment, a souligné le directeur financier. Les prises de commandes n'ont pas ralenti en Amérique du Nord, tandis qu'elles baissent légèrement en Europe, a précisé Richard Palmer. Le groupe continue cependant à viser un "point mort très bas" pour affronter "tout affaiblissement de la demande".

Les volumes de vente ont augmenté de 12 % en Amérique du Nord, grâce notamment aux SUV de ses marques Dodge et Jeep. Le chiffre d'affaires, en hausse de 36 %, y a été poussé par des tarifs à la hausse et des effets de change sur le dollar.

En Europe, les livraisons de véhicules sont en hausse de 14 %, portées en particulier par la Fiat 500 et la Panda. Le chiffre d'affaires a crû de 16 %. Au niveau mondial, les ventes de véhicules électriques, très profitables, ont augmenté de 41 % sur un an, atteignant 68 000 unités.

Le haut de gamme fonctionne bien

Maserati a aussi connu une hausse de 14 % de ses ventes, avec le lancement du nouveau SUV Grecale, qui compense en partie une baisse des ventes du SUV Levante et de la berline Ghibli, notamment en Asie.

Les analystes du cabinet RBC ont souligné des performances légèrement supérieures au consensus. Le cabinet Oddo a salué le profil "résilient" du constructeur pour l'année 2023, avec son exposition géographique axée vers les États-Unis, et moins vers l'Europe ou la Chine que ses concurrents.

Le groupe a également rencontré des problèmes logistiques, liés entre autres au manque de chauffeurs et de camions en Europe, qui l'ont poussé à augmenter le nombre de véhicules en stock, a indiqué le directeur financier.

Au cours des 9 premiers mois de 2022, le groupe a vendu 550 000 véhicules de moins que sur la même période de 2021, avec une forte baisse en Europe notamment. Stellantis a maintenu ses prévisions de marge "à deux chiffres" pour 2022. (avec AFP)