Honda renforce sa gamme de véhicules électrifiés en Chine, l'un des plus grands marchés du monde pour les véhicules électriques. L'année dernière, à la même époque, la société a présenté une série de voitures de démonstration appelées e:N Concepts, qui étaient un aperçu des futurs véhicules électriques Honda destinés à la République populaire.

Honda a déjà commencé à vendre les SUV électriques e:NS1 et e:NP1 plus tôt cette année. Aujourd'hui, le constructeur japonais présente en avant-première le concept e:N2, qui serait le modèle de la deuxième série e:N qui seront vendus exclusivement en Chine par l'intermédiaire des coentreprises Dongfeng Honda et GAC Honda. Le concept-car a été présenté au public à Shanghai.

Le concept e:N2 reprend plusieurs éléments du concept e:N GT, l'un des cinq VE exclusivement chinois présentés l'année dernière. Il arbore une forme audacieuse, définie par des lignes nettes et des éléments d'éclairages futuristes, qui soulignent son aspect métallique foncé.

Bien que l'image fournie dans le communiqué de presse ne soit pas claire, il semble que le e:N2 Concept soit doté de quatre portes, bien que le style de carrosserie soit quelque chose "qui n'appartient à aucune catégorie existante", selon Honda. D'après des rapports en provenance de Chine, le nouveau concept serait un SUV.

Honda n'a pas fourni d'image de l'intérieur, mais il est mentionné dans le communiqué qu'il est équipé d'un cockpit numérique propre et épuré, ainsi que de fonctions centrées sur les passagers grâce au système Honda Connect. Il y a également la présence d'éclairage et de parfums dans l'habitacle.

Le Concept e:N2 est quant à lui construit sur le site e:N Architecture F, exclusivement développé pour les modèles de la série e:N. Il est conçu pour offrir un confort et une sécurité accrus. Selon Honda, elle est conçue pour offrir un plaisir de conduite unique, une stabilité exceptionnelle et une tenue de route précise.

Honda prévoit de lancer 10 modèles de la série e:N en Chine d'ici 2027, produits dans des usines dédiées aux VE. Tous les modèles Honda en Chine après 2030 seront soit des hybrides, soit des VE.