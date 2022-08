La Honda Civic Type R de nouvelle génération a été l'une des nouveautés les plus discutées de cet été chaud, avec son aileron imposant, sa position surbaissée, ses modifications aérodynamiques appropriées et l'omniprésente traction avant, accompagnée d'une boîte de vitesses manuelle et de ce qui a été présenté comme "le moteur le plus puissant de l'histoire du modèle".

Oui, mais quelle puissance ? Chez Honda, on n'a rien voulu dire, nous laissant, ainsi que tous les passionnés, dans l'embarras, avec la certitude que les 320 ch de la génération précédente ont été dépassés. Aujourd'hui, grâce à une brochure publiée sur un forum consacré précisément à la sportive japonaise, nous pouvons donner une réponse : la Honda Civic Type R 2022 développera 330 ch (243 kW) et 420 Nm de couple, suffisamment pour déplacer ses 1430 kg.

Augmentation de tout

Cela représente une augmentation de 20 ch par rapport à la génération précédente, grâce à laquelle la nouvelle Type R a remporté le record du tour - pour les modèles à traction avant - à Suzuka et nous parions que le record du légendaire Nurburgring est en vue.

La brochure de la Type R 2022 ne donne pas seulement les données du moteur, mais aussi les dimensions (également inconnues jusqu'à aujourd'hui) :

longueur : 4,59 mètres

largeur : 1,89 m

hauteur : 1,405 m

empattement : 2,735 m.

Des proportions croissantes, avec seulement 14 kg de plus.

Pour les plus impatients, il y a aussi des chiffres sur la boîte de vitesses manuelle, le seul sixième rapport passant de 0,735 à 0,734. Malheureusement, la vitesse de pointe et l'accélération de 0 à 100 km/h ne sont pas encore connus, mais nous pensons que les 272 km/h et 5,7" de la génération actuelle seront encore améliorés.

La nouvelle Honda Civic Type R vue en direct