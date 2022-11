L'humoriste et collectionneur de voitures Jay Leno se remet de brûlures au visage causées par un incendie dans son garage à Los Angeles. L'incident s'est produit dimanche. Selon TMZ, Leno aurait été brûlé sur le côté gauche de son visage.

On ignore pour l'instant l'étendue des blessures de Leno. TMZ qualifie les brûlures de sérieuses, ou du moins, suffisamment sérieuses pour être admises dans le service des brûlés du Grossman Burn Center. On ne sait pas non plus ce qui s'est passé exactement, TMZ affirmant qu'une de ses voitures a pris feu. La voiture en question, ainsi que l'état des autres voitures et de son garage, sont inconnus. Le rapport indique également que Leno a annulé tous ses engagements pour la semaine à venir.

Présentateur du Tonight Show depuis plus de 20 ans, Leno est sans doute plus connu pour son incroyable collection de voitures. Pendant qu'il présentait le Tonight Show, Leno conduisait souvent divers véhicules de sa collection pour se rendre au travail. Son garage est rempli d'un très large éventail de voitures classiques et modernes, allant des véhicules à vapeur du début du siècle aux exotiques et aux hypercars des temps modernes.

Leno a lancé sa propre chaîne YouTube, Jay Leno's Garage, tout en continuant à animer le Tonight Show. La CNBC a finalement choisi Leno après sa retraite du talk-show pour animer une version légèrement différente de sa série YouTube, davantage axée sur le divertissement automobile. Pendant ce temps, Leno continue de présenter des véhicules de sa collection et une pléthore de véhicules spécialisés d'autres passionnés sur sa chaîne YouTube.

Le rapport préliminaire de TMZ affirme que les brûlures sur le visage de Leno n'ont pas affecté son œil ou son oreille. Dans une déclaration à Variety, Leno aurait confirmé avoir été gravement brûlé par un incendie, mais qu'il allait bien et qu'il serait sur pied d'ici une semaine ou deux. Bien entendu, nous souhaitons le meilleur à Leno et à sa famille et espérons que l'icône de l'automobile se rétablira rapidement.