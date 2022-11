La Lamborghini Huracan Sterrato fera ses débuts officiels lors de l'évènement Art Basel à Miami, en Floride, le 30 novembre. Cette vidéo est la dernière preuve que la société est heureuse de montrer l'extérieur sans aucun camouflage. Le clip nous donne une meilleure idée de l'apparence du nouveau modèle dans le monde réel, plutôt que des photos de presse comme celles ci-dessous.

L'Huracan Sterrato aura une hauteur de caisse plus élevée et une carrosserie plus robuste. Le marketing de Lamborghini suggère que les propriétaires pourront l'utiliser en tout-terrain. Cependant, nous nous demandons combien de propriétaires le feront réellement avec cette Lamborghini à tirage limité.

Galerie: Lamborghini Huracan Sterrato

4 Photos

La carrosserie améliorée comporte une variété de pièces qui donnent à l'Huracan un air baroudeur.. Le capot est équipé de deux barres lumineuses à LED. Il y a également une galerie de toit qui permet d'attacher du matériel. Les côtés bénéficient de grands élargisseurs d'ailes, et les bas de caisse sont également protégés. Le pare-chocs arrière modifié est doté de tuyaux d'échappement montés en hauteur.

Pour une meilleure traction en tout-terrain, la Sterrato est chaussée de pneus Bridgestone Dueler.

La Sterrato sera la dernière Lamborghini sans aucune forme d'électrification du groupe motopropulseur. Elle utilisera une version du V10 5,2 litres atmo. La puissance du moteur est encore un mystère. Pour répondre aux intentions de robustesse de la voiture, tout porte à croire que le modèle aura une transmission intégrale.

Le Sterrato a commencé comme un concept qui a fait ses débuts en juin 2019. Il présentait une hauteur de caisse supérieure de 47 mm à celle de série. Lamborghini a également élargi les voies de 30 mm à l'avant et à l'arrière. La société a ajouté des roues arrière directrices, des renforts de dessous de caisse et une plaque de protection arrière. Des barres d'éclairage sont installées sur le nez et le toit.

La Sterrato de production arrive par coïncidence presque en même temps que la Porsche 911 Dakar. Les deux modèles reprennent une voiture de performance existante et l'adaptent au tout-terrain. Le modèle est plus haut de 81,3 mm que le modèle de série.