La Lamborghini Huracan Sterrato fera ses débuts officiels le 30 novembre sur le site Art Basel à Miami Beach, en Floride. À quelques jours de la première, le constructeur automobile revient sur le concept original de la supercar tout-terrain.

"Le Sterrato est l'un des projets qui me tient le plus à cœur", a déclaré Rouven Mohr. Et le directeur technique d'Automobili Lamborghini de raconter que c'est en faisant des essais à Nardò que certaines personnes de l'équipe ont eu l'idée de modifier une Huracan pour la faire rouler sur une piste de terre. "Le soir, après le premier test, je dînais avec Maurizio Reggiani et Mitja Borkert et nous avons élaboré l'idée de créer une voiture à mi-chemin entre la Huracan et l'Urus. L'objectif n'était pas tant de créer un véhicule tout-terrain mais plutôt une super voiture de sport sans précédent pour toutes les conditions de surface.

À partir de là, un prototype a vu le jour, une Huracan surélevée et protégée prête à s'aventurer là où aucune autre Huracan avant ne s'était aventurée. Et l'ingénieur de la décrire comme "très amusante à conduire sur les chemins de terre et avec une vraie configuration de rallye. Maintenant, je suis fier de voir la naissance de la version définitive, qui rendra également nos clients très heureux."

Galerie: Lamborghini Huracan Sterrato Concept Teaser

4 Photos

Le concept Sterrato a fait ses débuts en juin 2019. À l'époque, Lamborghini a affirmé qu'il n'avait pas l'intention de construire le modèle. Cette Huracan spéciale avait une hauteur de caisse rehaussée de 47 millimètres. Les voies avant et arrière étaient plus larges de 30 millimètres, et des élargisseurs d'ailes couvraient cette position plus large. Les roues de 20 pouces ont des flancs plus hauts et une bande de roulement plus épaisse pour une meilleure traction en tout-terrain que les pneus habituels de la supercar destinés à la route.

Sous sa forme conceptuelle, le Sterrato utilisait le V10 5,2 litres atmosphérique de 640 chevaux (477 kilowatts) de la Huracan Evo. Il était également doté d'une transmission intégrale avec vectorisation du couple et de quatre roues directrices.

Lamborghini a rendu la Sterrato plus apte à affronter des conditions difficiles en renforçant le châssis avant et les jupes latérales. Des plaques de protection protègent les composants mécaniques. La carrosserie est également dotée d'une paire de barres lumineuses à LED sur le nez et d'une autre plus large sur le toit.

Galerie: Lamborghini Huracan Sterrato

4 Photos

La Sterrato de série (ci-dessus) est un peu différent du concept. En particulier, la barre lumineuse sur le toit a disparu. À la place, le constructeur y a installé un porte-bagages et une écope pour diriger l'air vers le moteur. Le bouclier arrière s'incline vers le haut à un angle prononcé pour un look agressif qui devrait également améliorer l'angle de départ.

Nous n'avons pas encore de photos de l'intérieur de la Sterrato de série. Le concept avait une cage de retournement en titane , des harnais à quatre points, des sièges en coque de carbone et des panneaux de plancher en aluminium.

La Sterrato de production est la dernière Lamborghini à utiliser un moteur à combustion à aspiration naturelle sans aucune assistance hybride. La puissance de ce moteur est encore un mystère. Comme le concept, le modèle devrait être équipé d'une transmission intégrale.