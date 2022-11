Les Mercedes-Benz Classe E et C dans leurs déclinaisons coupé et cabriolet ont disparu. Ils ne seront pas reconduits, et pour cause, ces quatre modèles vont être remplacés par l'unique Mercedes-Benz CLE. Elle sera proposée en version coupé et cabriolet, comme le montrent ces photos.

La Mercedes-Benz CLE Cabriolet se cache encore sous son camouflage. Elle ressemblera sans doute à la nouvelle Classe C, mais aura probablement des dimensions un peu plus importantes pour se rapprocher de la Classe E. D'ailleurs, une nouvelle génération de la grande berline est en préparation. Des images de sa face avant et de son intérieur sont apparues un peu plutôt sur internet.

Si nous n'avons aucune information sur cette CLE, elle reposera probablement sur la plate-forme MRA-2 qu'elle partagera avec la Mercedes-Benz Classe C. Plusieurs versions pourraient être lancées, dont les déclinaisons Mercedes-AMG pouvant développer jusqu'à 680 ch en finition CLE 63 E-Performance.

Le mois dernier, nos espions ont capturé les photos de la version CLE 53 AMG (voir ci-dessous) qui devrait embarquer un moteur quatre cylindres nettement moins puissant. Associé à une unité électrique, il délivrerait aux alentours de 500 ch, mais cela reste encore à confirmer.

La Mercedes-Benz CLE sera vraisemblablement dévoilée l'année prochaine, à moins que le constructeur à l'étoile ne décide finalement de la révéler en fin d'année. Dans tous les cas, sa commercialisation n'interviendra pas avant 2023, tout comme ses dérivés sportifs, qui n'arriveront pas sur le marché avant plusieurs mois.

Le constructeur allemand travaille également sur le développement de la nouvelle génération de la Mercedes-AMG GT qui pourrait elle aussi pointer le bout de son nez en 2023 (ou 2024). Elle ne sera disponible qu'en version coupé, puisque le rôle de la déclinaison découvrable a été attribué à la Mercedes-AMG SL.