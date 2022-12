Kahn Design - la société britannique spécialisée dans la préparation esthétique de véhicules - a un nouveau projet et ce n'est probablement pas ce que vous attendez de la firme de tuning. Nous avons vu des véhicules exotiques et des voitures de sport sortir de chez Kahn, mais cette fois-ci, le préparateur a opéré sa magie sur un taxi londonien.

Ce n'est pas la première fois que Kahn s'implique dans la modification d'un taxi londonien. En 2018, la firme a fabriqué une version plus chic du TX4 en guise d'adieu avant l'arrivée de son successeur. Ce nouveau taxi est basé sur le TX5 et porte le nom de Farelady. Il a un look beaucoup plus moderne et des caractéristiques qui dépassent probablement ce que vous vous attendez à voir dans un taxi.

Pour ce qui est de l'extérieur, le TX5 reçoit une calandre inspirée de Maybach et d'autres petites retouches sur la partie avant. Il y a également un spoiler de toit, mais il n'a aucune fonction aérodynamique - il est là pour des raisons purement esthétiques. Des jantes forgées et légères complètent les changements extérieurs.

L'habitacle bénéficie du niveau d'attention que nous connaissons des précédents projets de Kahn. La société indique que le design des sièges est inspiré de la Bugatti Chiron et qu'il y a également une garniture de toit avec des étoiles digne d'une Rolls-Royce. Les mises à niveau qui méritent également d'être mentionnées sont le socle de chargement de téléphone sans fil, l'éclairage LED ambiant et les ports de charge USB.

"C'est toujours un privilège de travailler sur ce qui est vraiment l'une des voitures les plus emblématiques du monde", commente Afzal Kahn, fondateur de Kahn Design. "L'édition Last of Line a été un grand succès pour nous, les véhicules ayant tous trouvé un foyer chez des collectionneurs privés. Je suis impatient d'entamer un voyage avec de nouveaux clients qui souhaitent posséder leur propre morceau d'histoire britannique sous la forme du taxi TX5".

La bonne nouvelle, c'est que le TX5 modifié par Kahn n'est pas seulement disponible en configuration droite - vous pouvez également l'avoir avec le volant du côté gauche. Mais il y a aussi une mauvaise nouvelle : le prix de ce véhicule entièrement transformé commence à 99 000 £, soit environ 114 900 € au taux de change actuel. Vous pouvez l'avoir en noir, bleu, argent, gris, et vert avec une pléthore de combinaisons intérieures disponibles.