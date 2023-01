Le plus grand événement au monde réservé aux Ferrari n'est pas basé en Italie mais en Floride. Le Palm Beach Cavallino Classic Concorso d'Eleganza détient cette distinction, accueillant des Ferrari de toutes les époques.

Du 26 au 29 janvier à Palm Beach, il n'est pas nécessaire de posséder une Ferrari pour profiter de l'événement. Ce dernier est très spécial cette année puisque la marque italienne rend hommage aux 24 Heures du Mans, qui fêtent leur 100e anniversaire cette année.

Parmi les nombreuses Ferrari qui orneront la pelouse pour le Concours du samedi 28 janvier, on trouvera des voitures qui ont couru au Mans au fil des ans. La première apparition de Ferrari à la course d'endurance a eu lieu en 1949. Cette année, le Cavallino Classic Concorso d'Eleganza, qui se tiendra à l'hôtel The Breakers, est une occasion rare de voir certains de ces véhicules spéciaux réunis en un même lieu.

Luigi Orlandini, président-directeur général de Cavallino et Canossa, déclare :

"Ferrari a été un protagoniste majeur du Mans pendant des décennies, et nous avons ressenti le besoin de célébrer cette étape incroyable avec une grande gamme de Ferrari qui ont fait l'histoire de la course la plus célèbre du monde. En 2022, nous avons célébré le 75e anniversaire de Ferrari avec une gamme spéciale de voitures représentant chaque année de l'histoire de la marque, maintenant nous voulons rendre hommage à une autre icône de la course automobile : les 24 Heures du Mans."

Une fois le Concours terminé, les participants auront l'occasion de participer à un authentique dîner italien et à une vente aux enchères caritative après la cérémonie de remise des prix.

Le Concorso d'Eleganza du samedi est certainement le favori de tous, mais l'événement de quatre jours commence en fait le jeudi avec une journée de piste au Concours Club. Le vendredi est réservé à la conduite sur les routes côtières de Floride dans le cadre du Tour d'Eleganza.

Galerie: Coucours d'Élégance de Palm Beach (2023)

10 Photos

Le Palm Beach Cavallino Classic Concorso d'Eleganza, qui est l'un des plus grands événements automobiles hivernaux au monde, est toujours une expérience passionnante avec de superbes voitures, une cuisine exquise, des paysages incroyables, etc. Les propriétaires et les passionnés de Ferrari peuvent se procurer des billets en ligne sur Cavallino.com, une partie du prix des billets étant reversée à des œuvres caritatives.