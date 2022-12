Chaque année, en janvier, la ville de Palm Beach, en Floride, accueille l'un des plus importants événements consacrés aux Ferrari.

En 2023, le Concorso d'Eleganza Cavallino Classic de Palm Beach en sera à sa 32ème édition, et l'organisation prépare un grand évènement avec quelques-unes des Ferrari les plus emblématiques. Parmi les vedettes, il y aura des Ferrari qui ont participé aux 24 Heures du Mans à plusieurs époques différentes.

Les Ferrari présentes

Parmi les 150 Ferrari qui participeront à l'événement du 26 au 29 janvier 2023, nous retrouverons 24 modèles qui ont participé à la plus célèbre des courses d'endurance au monde. Les 24 Heures du Mans célèbreront leur centenaire en 2023, un lieu important pour Ferrari qui a glané des dizaines de victoires de catégorie et pas moins de neuf victoires au classement général.

Il n'y aura pas seulement des voitures qui ont couru aux 24 Heures du Mans. Cette édition du Cavallino Classic sera aussi l'occasion de célébrer le 70ème anniversaire d'autres modèles inoubliables comme les 250 MM, 340 MM, 625 TF et 735 Sport, des modèles qui datent de 1953. Les 330 MM, 330 LMP et 250 P, quant à elles, fêteront leur 60ème anniversaire.

Hommage aux 24 Heures du Mans

Luigi Orlandini, le PDG de Cavallino Classic et président de Canossa Events, inaugure virtuellement cet événement :"Ferrari est l'un des plus grands protagonistes des 24 Heures du Mans depuis des décennies, et il semblait pertinent de célébrer les incroyables succès de la firme de Maranello, des succès qui ont écrit l'histoire de cette course mythique".

"Lors de l'édition de 2022, nous avons célébré le 75ème anniversaire de Ferrari avec une gamme de modèles spéciaux, chacun représentant une année de l'histoire de la marque. En janvier 2023, nous rendrons hommage à d'autres Ferrari fantastiques."

Comme chaque année, la parade et l'exposition de Ferrari auront pour toile de fond le Breakers Hotel, à Palm Beach. Pour obtenir votre billet, suivez ce lien et découvrez toutes les options disponibles pour personnaliser votre expérience. En achetant un billet, vous soutiendrez également plusieurs associations caritatives pour aider les jeunes en difficulté.