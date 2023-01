Mercedes continue de travailler sur la berline EQA qui pourrait rejoindre la version crossover vers 2025. Le développement de cette auto zéro émission semble en être encore à ses débuts, comme en témoignent les nouvelles photos espion qui nous parviennent du nord de l'Europe.

L'EQA (en supposant qu'elle continuera à s'appeler ainsi) sera l'un des modèles électriques d'entrée de gamme de la marque à l'étoile.

L'héritière de la Classe A ?

Le style du prototype est clairement provisoire. L'habillage couvre plusieurs éléments qui sont encore en phase de test, comme la calandre avec sa double grille et l'arrière volumineux avec des phares à LED. L'aspect final du modèle devrait être résolument plus aérodynamique et pourrait s'inspirer du Vision EQXX pour maximiser l'efficacité et améliorer l'autonomie.

Cette EQA ne doit toutefois pas être confondue avec la berline EQC, qui sera positionnée plus haut dans la gamme en termes de taille et de prix. Plus que tout, ce modèle devrait remplacer la Classe A berline et, peut-être, la CLA également. On pense, en effet, que ces Mercedes abandonneront leurs moteurs à combustion d'ici 2025.

Nouvelle plate-forme matérielle et logicielle

Étant donné l'intention de Mercedes de supprimer progressivement la nomenclature EQ, on ne sait pas comment ce nouveau modèle sera appelé. Tout comme il n'y a toujours pas d'informations officielles sur la plateforme et la technologie embarquée.

On peut toutefois raisonnablement supposer que la berline électrique sera basée sur la plateforme MMA conçue pour les modèles compacts et intermédiaires. Elle disposera d'un système d'infodivertissement basé sur le système d'exploitation MB. Cet éventuel AQE devrait être construit dans les usines de Rastatt, en Allemagne, et de Kecskemet, en Hongrie. Mais avant de la voir en vrai, il faudra attendre : la présentation pourrait ne pas avoir lieu avant 2024.