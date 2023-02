Fondé dans les années 1960, Mitsuoka est une entreprise spécialisée dans les voitures au design étrange, inspiré de modèles historique. Leur modèle le plus connu est probablement d'Orochi, dotée d'un V6 et basée sur une Toyota et ils s'étaient également illustrés avec un roadster dérivé d'une Mazda MX-5.

La plupart des voitures de la marque sont néanmoins issus de véhicules plus classiques, à l'image de la Viewt, commercialisée depuis 1993 et basée sur la Nissan Micra/Mach, écoulés à plus de 13 000 exemplaires. Le carossier a décidé de changer de modèle, en transformant des Toyota Yaris pour cette déclinaison nommée Mitsuoka Viewt Story.

Mitsuoka Viewt

La citadine japonaise a déjà une double vie en Europe puisqu'elle sert aussi de base à la Mazda2 Hybrid, et elle va ainsi avoir une troisième incarnation au Japon avec la quatrième génération de Mitsuoka Viewt, reprenant des lignes de la Jaguar Mark 2.

La face avant présente des phare avant et une grande grille très proche de la berline britannique des années 1970. Elle est dotée de roues en acier avec des enjoliveurs chromés. Les changements apportés à cette Yaris l'allongent de 70 mm.

Des prix bien plus élevées que pour la Toyota Yaris

Même s'il est difficile de reconnaître les lignes de la Toyota Yaris, la véritable nature de la voiture se révèle à l'intérieur puisque les changements sont moins significatifs. Mitsuoka propose certes de nouveaux revêtements et de nouvelles couleurs mais l'aspect général reste très familier, si ce n'est sur le volant, où son logo apparaît à la place de celui de Toyota.

Destinée au marché jamais, la Mitsuoka Viewt est proposée à partir de 3 080 000 yens (21 500 euros au taux de change actuel), une belle augmentation par rapport à la Yaris, proposée à partir de 1 470 000 (10 250 euros) dans le pays. Le modèle le plus haut de gamme propose quatre roues motrices et un moteur hybride, pour un tarif de 4 202 000 yens (29 300 euros).

La Viewt n'est pas la première Toyota à passer entre les mains de Mitsuoka, habitué à transformer des Corolla par la suite nommées Ryugi, Galue, et Nouera.