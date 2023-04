La révolution technologique s’empare du monde de l’automobile. Après le premier Metaverse Store de Fiat, la société ProovStation, en partenariat avec Carrefour, la plateforme BCA Group et Michelin, a créé des portiques entièrement automatisés et capable d'analyser votre voiture.

Bien que cela paraisse assez futuriste, Ces systèmes permettent d'offrir aux automobilistes la possibilité d'obtenir une offre de rachat immédiate et ferme de son véhicule « en fonction de l'évaluation objective de son état », précise le communiqué de la firme. Si on parle d'objectivité, c'est parce que c'est un système d'intelligence artificielle qui se charge de l'estimation de l'auto.

Le fonctionnement

Celui-ci présente plusieurs avantages a commencer par sa gratuité, ce qui n’est pas négligeable. Ensuite, son accessibilité (6 jours sur 7), l’absence d'obligation de vendre ou encore la disponibilité de l'offre ferme pendant 7 jours. Et si vous décidez de vendre, définitivement, votre voiture à l’intelligence artificielle, ProovStation propose un service de voiturier : quelqu'un viendra récupérer la voiture qu’elle soit chez vous ou sur votre lieu de travail.

Et pas besoin de rendez-vous, il suffit de se rendre dans l'un des Carrefour partenaires pour profiter de ce service. Pour commencer, la borne vous demandera de saisir quelques informations de base sur votre véhicule comme son kilométrage. Puis, en seulement 3 secondes, le Scanner Automobile va prendre plusieurs clichés de votre voiture avant d'en faire un diagnostic complet. Tout ceci est entièrement gérer par l'IA.

Un principe efficace et juste ?

Quelques minutes plus tard, le propriétaire du véhicule recevra une proposition de rachat, ferme, de la part de BCA Group (anciennement British Car Auctions) et cette offre sera valable pendant 7 jours. Là encore, il n’y a pas d’obligation d’accepter celle-ci, et il est possible d’utiliser ce service simplement par curiosité ou pour s’informer.

Enfin, l’IA fera la liste de tous les défauts de votre auto et si vous acceptez, il faudra signer le contrat en ligne et prendre rendez-vous pour la récupération de votre voiture. La société promet un virement directement sur votre compte bancaire dans les 24 à 48 heures.

Un processus simple et efficace à première vue mais on peut se demander si les propositions s’avèrent le plus souvent juste ou au rabais…