Combien paieriez-vous pour une plaque d'immatriculation ? C'est la question à laquelle une personne a dû répondre après avoir enchéri et remporté la plaque "P 7" pour 15 millions de dollars. Cette somme semble considérable car il pourrait s'agir de la plaque la plus chère jamais vendue.

Les plaques d'immatriculation sont très prisées par ceux qui souhaitent associer le numéro parfait à leur véhicule. En 2022, quelqu'un a payé 9,5 millions de dollars pour "AA 8". Mais ce n'est pas la seule à avoir été vendue à plus de sept chiffres lors de cette vente aux enchères : "F 55", "V 66" et "Y 66" ont également trouvé preneur.

Le Guinness World Records considère la plaque "1" de 2008 comme la plus chère jamais vendue aux enchères, avec un prix de 14,2 millions de dollars. En 2021, quelqu'un a payé 24,5 millions de dollars pour la plaque d'immatriculation californienne "MM".

La Californie est également un État qui exige une plaque avant. L'État a approuvé les plaques d'immatriculation numériques pour toutes les voitures. L'État a commencé à autoriser certains véhicules à avoir une plaque numérique dès 2018, la technologie fournissant plus qu'un simple numéro. La technologie peut se connecter à une voiture et aider à la localisation, aux services de sécurité et plus encore.

La vente aux enchères de la plaque "P 7" a eu lieu samedi à Dubaï. Le produit de cette vente a été versé à une organisation caritative d'aide alimentaire dirigée par le souverain de Dubaï, le cheikh Mohammed bin Rashid. Dubaï est une ville de riches et les gens aiment montrer leur statut, et une plaque d'immatriculation spéciale est un moyen de le faire.