Une grande polémique s’est déclarée à juste titre en Allemagne après la publication d’un magazine dans lequel une fausse interview de Michael Schumacher, générée par le biais d’un logiciel de rédaction de contenu via intelligence artificielle.

Alors que l’on sait la famille Schumacher extrêmement protectrice sur tout ce qui concerne l’intimité du champion allemand dont l’état de santé exact est inconnu depuis son accident de ski en décembre 2013.

L’auteur du forfait est le magazine allemand Die Aktuelle, qui a pris l’inconsidéré parti de créer de toutes pièces une interview du champion du monde allemand. Connu pour son caractère très polémique et brodé ou falsifié dans la rubrique des tabloïds dont les allemands raffolent, le titre s’expose cependant à de lourde conséquences après avoir provoqué l’ire non seulement de la famille Schumacher mais aussi de nombreuses personnes attachées à la fiabilité de l’information print.

Le magazine annonce ainsi une "première interview" et une "sensation mondiale" autour de son contenu, dont il s’avère qu’il n’a évidemment pas été accordé par le septuple champion du monde de Formule 1 ni ses proches. Les déclarations publiées dans le magazine, que nous ne relaierons pas ici, ont été intégralement générées par le biais d’un logiciel d’intelligence artificielle.

Interrogée par l’agence de presse Reuters, la porte-parole de la famille Schumacher Sabine Kehm a fait savoir qu’une action en justice allait être engagée contre le magazine. Au-delà du positionnement très strict du clan Schumacher autour de toute information ou désinformation circulant autour de Michael Schumacher de quelque provenance que ce soit, la famille a bien entendu été choquée par l’audace de la publication consistant à non seulement distiller de fausses informations, mais en plus de cela, de les avoir produites par une voie artificielle permettant de ne pas engager la responsabilité directe d’un « auteur ».

" 'Le privé est le privé', comme il le disait toujours. Il est très important pour moi qu’il puisse continuer à profiter de sa vie privée autant que possible. Michael nous a toujours protégés, et maintenant nous protégeons Michael", expliquait récemment sa femme Corinna Schumacher dans la série documentaire sur la Formule 1, Drive to Survive.