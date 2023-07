Mitsubishi a un besoin urgent de nouveaux modèles et l’un d’entre eux ne devrait pas tarder à arriver. La première officielle est prévue au Salon international de l'auto d'Indonésie, le 10 août.

Une version édulcorée du Concept XFC 2022 est attendue, adaptée aux pays de la région ASEAN (soit les Philippines, l’Indonésie, la Malaisie, Singapour et la Thaïlande), qui, selon Mitsubishi, est un marché clé pour la marque. Le modèle qui n'a pas encore été nommé vise à être plus qu'un simple SUV dans un segment déjà encombré. On évoque d’ailleurs un tout-terrain et pour se faire, le véhicule devrait avoir une garde au sol généreuse de 22 centimètres.

La nouvelle Mitsubishi est non seulement relativement haute, mais dispose également d'un mode de conduite pour la boue. Le véhicule bénéficiera également des modes Wet et Gravel (pluie te graviers), ainsi que d'un réglage normal. Une autre caractéristique qui mérite d'être mentionnée est l'Active Yaw Control, qui répartit le couple entre les roues avant en fonction des conditions de conduite.

L’AYC existe depuis l'époque de la Lancer Evolution lorsqu'elle servait de différentiel arrière. Dans le nouveau SUV, des modifications sont également apportées au contrôle de traction et à la direction avec ce système pour améliorer le comportement de la voiture sur les différentes surfaces.

Vente restreinte ou mondiale ?

Encore une fois, Mitsubishi précise que le SUV recevra un système audio spécial Yamaha. Le Dynamic Sound Yamaha Premium qui ajuste non seulement le volume à la vitesse de conduite de manière autonome, mais modifie également les paramètres des basses, des médiums et des aigus lors de la conduite sur des routes accidentées.

Nous avons pris la liberté de prendre une capture d'écran de la vidéo teaser, montrant brièvement l'intérieur de la voiture. On aperçoit une large configuration à double écran rappelant de qui a été vu dans l’XFC Concept. La voiture d'exposition avait encore des commandes séparées sur la console centrale pour certaines fonctions, il est donc probable que Mitsubishi n'ait pas tout intégré dans l'écran tactile.

Bien que le modèle soit principalement destiné aux pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, il pourrait également être vendu ailleurs. Selon Mitsubishi, cela dépendra de la qualité de l'accueil du SUV en Asie du Sud-Est après son lancement.