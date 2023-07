L'achat d'un véhicule d'occasion, qu'il s'agisse de votre prochain Daily ou alors de votre voiture plaisir, est en général un moment stressant. En effet, il est aujourd'hui de plus en plus difficile d'examiner ou de déceler les moindres petits défauts d'un véhicule.

Si l'arrivée de l'électronique a fait progresser la sécurité et la fiabilité de nos véhicules, la plupart du temps il vous empêche de mettre le nez dans la mécanique. Des plateformes comme celle de Reezocar vous évite de longues heures de recherche et vous garantit un achat satisfait ou remboursé.

En effet, la liste des contrôles qui vous est recommandée de faire avant l'achat s'est allongée au fil des années. Afin d'éviter une mauvaise surprise au bout de quelques kilomètres, la majeure partie du temps sur la route du retour après avoir acheté votre nouveau véhicule, il vous faudra faire une revue complète de la voiture.

Dans un premier temps, il vous faudra vérifier l'historique complet du véhicule en vous rendant sur le site Histovec. Cela vous permettra de connaître l'historique des accidents, des réparations effectuées, du kilométrage réel et enfin du nombre de propriétaires qui ont utilisé la voiture avant vous.

Il vous faudra ensuite examiner avec minutie l'état du véhicule, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Vérifiez l'état du moteur en effectuant un essai routier.

Il est également impératif de voir tous les documents liés au véhicule, y compris le carnet d'entretien, les factures de réparation et le certificat de conformité. Il est parfois même recommandé de faire inspecter le véhicule par un mécanicien de confiance.

Bien évidemment, c'est aussi à vous de comparer les prix et de vous assurer que le véhicule qui vous a tapé dans l'œil se trouve dans la bonne tranche de prix.

En résumé, si vous n'êtes pas un professionnel de l'automobile, il est très facile de louper LE détail qui fera la différence et qui vous fera regretter votre achat.

Comment sécuriser l'achat de son futur véhicule ?

Acheter son véhicule sur internet a un temps été synonyme d'aléa et d'arnaques. Une voiture dont l'annonce mettait en avant son "bon état" pouvait parfois réserver de mauvaise surprise. De plus, sauf si vous passiez via un vendeur professionnel, vous ne disposiez d'aucune garantie après achat.

Toutefois, il existe aujourd'hui une nouvelle alternative à l'achat de véhicule neuf ou d'occasion sur internet. Certains sites vous aident à trouver la voiture que vous recherchiez tout en vous garantissant une expertise, et la garantie d'un professionnel.

Ces plateformes mettent en avant l'avantage d'un conseil personnalisé, des véhicules contrôlés, reconditionnés et surtout garantis. De plus, certains vous proposent même la livraison à votre domicile ou encore de vous rembourser si vous n'êtes pas satisfaits.

Vous pouvez donc, grâce à ces sites internet, trouver plus facilement la voiture de vos rêves, sans avoir à vous déplacer à l'autre bout de la France ou de l'Europe, tout en conservant une sécurité de l'achat. S'il est possible d'acheter sur ces plateformes des véhicules neufs ou d'occasions, il vous sera également possible d'opter pour une location longue durée (LDD) ou même une location avec option d'achat (LOA). Ces sites sont également prompts à vous proposer des assurances via diverses formules adaptées à votre futur véhicule.

Les avantages d'acheter son véhicule sur ce type de sites internet sont multiples. En effet, il vous sera plus simple de trouver le modèle que vous cherchiez depuis de nombreux mois. Plus besoin de se déplacer à 500 Kilomètres de chez soi pour finalement découvrir que la voiture décrite sur le site d'annonce en ligne présente des défauts rédhibitoires.

Ces plateformes offrent un accès à une vaste sélection de voitures neuves ou d'occasions provenant de différentes régions. Vous pouvez rechercher des véhicules spécifiques en fonction de la marque, du modèle, de l'année, du kilométrage, etc. Cela vous donnera la possibilité d'explorer un plus grand nombre d'options que ce que vous trouveriez localement.

Vous gagnerez également du temps et de l'argent dans vos recherches, plus besoin de vous déplacer dans les concessions de votre région pour trouver votre prochain véhicule. De plus les annonces sur ces sites internet sont généralement détaillées, claires et faites par un professionnel. Vous pourrez retrouver des informations détaillées sur chaque véhicule, y compris son historique, ses caractéristiques, ses photos et parfois même des rapports d'inspection. Cela vous permet d'avoir une vue d'ensemble complète du véhicule avant de prendre une décision d'achat.

En bref, l'achat d'une voiture par internet, qui par le passé l'apparentait presque au jeu de la roulette russe, a évolué pour devenir aujourd'hui l'une des options les plus sures dans l'optique d'acheter sa prochaine voiture neuve ou d'occasion.