Changement d'habitudes de conduite ou hospitalisation du conducteur : plusieurs raisons peuvent justifier le fait qu'une voiture ne circule plus. Lorsque cette dernière est immobilisée pour une période relativement longue, il est normal de se demander s'il est utile et nécessaire de continuer à l'assurer. Gros plan sur l'assurance des voitures non roulantes.

Une voiture au garage : l'obligation de l'assurer

Une voiture, même à l'arrêt, n'est pas à l'abri de causer de nombreux dégâts. Roulant ou non, toute voiture doit obligatoirement être assurée comme le dit l'article L211-1 du Code des assurances. Ce type de véhicule peut à tout moment faire l'objet d'une combustion spontanée en raison des nombreux produits inflammables qu'elle contient. Une voiture peut alors être à l'origine d'un incendie ou d'une explosion qui peut causer de nombreux dégâts. Il existe également un risque de vol du véhicule.

Pour toutes ces malheureuses situations, le propriétaire se retrouvera seul face aux différentes dépenses liées au sinistre, si sa voiture n'est pas couverte. Il est donc à son avantage de prendre une assurance automobile pour éviter de se retrouver dans une situation délicate. Il est cependant légalement possible de ne pas assurer les voitures hors d'état. Il s'agit en effet des voitures dont les roues ne touchent pas le sol ou qui sont posées sur des chandelles. Ces véhicules ne doivent contenir ni carburant ni batterie, pour limiter les risques d'incendie.

Quelle couverture pour une voiture qui reste au garage ?

Pour une voiture non roulante, plusieurs types d'assurances sont mis à la disposition des propriétaires.

L'assurance auto au tiers

Le véhicule à l'arrêt doit être au minimum couvert par un contrat de garantie responsabilité civile. Son propriétaire doit souscrire une formule d'assurance auto au tiers. Elle permet de couvrir tous les dommages que peut causer la voiture concernée sur d'autres de vos biens, dont d'autres voitures. Cette garantie ne couvre cependant pas les dégâts que subit la voiture responsable du sinistre.

L'assurance auto tous risques

Si le propriétaire a besoin d'une couverture plus large que celle proposée par l'assurance auto au tiers, l'assurance tous risques est parfaite. Elle prend en charge toute sorte de dommages, autant ceux causés par le véhicule que ceux qu'il subit.

L'assurance temporaire

Cette assurance de courte durée concerne les véhicules laissés à l'arrêt pour une période inférieure à 90 jours. Elle convient aux propriétaires qui ne souhaitent pas faire assurer le véhicule sur toute une année.

L'assurance au kilomètre

L'assurance au kilomètre ne convient qu'au véhicule roulant de façon très ponctuelle. Il s'agit d'un contrat d'assurance qui prend en considération le nombre de kilomètres que parcourt le véhicule.

Comment trouver la meilleure offre pour une voiture immobilisée ?

Pour une voiture immobilisée, la solution de l'assurance tout risque reste la meilleure, surtout quand cela concerne un véhicule de grande valeur. Il est possible de demander à l'assureur d'apporter quelques modifications au contrat comme la suppression de garanties dont le propriétaire est certain de ne pas avoir besoin. Il peut s'agir de la garantie personnelle du conducteur ou de l'assistance dépannage. Si l'ancien assureur refuse les nouvelles conditions, il existe plusieurs manières de trouver l'offre d'assurance idéale.

Consulter un comparateur en ligne

Un comparateur en ligne propose des comparaisons d'offres de plusieurs entreprises différentes pour un même service. Les comparateurs permettent de faire beaucoup d'économies, car ils offrent une vision globale sur la qualité des services et les frais rattachés. Ils sont accessibles à tous et gratuits. Il est utile de faire attention au prix des franchises proposées. Certaines entreprises proposent des offres très alléchantes, mais cachent une panoplie de frais supplémentaires. Il convient alors de prendre son temps pour étudier les comparaisons en ligne et si possible lire les avis clients.

Passer par un agent d'assurance

L'agent ou le courtier en assurance est un professionnel qualifié et apte à donner des conseils pertinents concernant le choix idéal de l'assurance auto immobilisée. Il faut noter que des frais de gestion devront néanmoins être payés pour profiter de ces recommandations. C'est un investissement qui en vaut la peine, sachant que l'avis d'une personne physique et experte du domaine est toujours plus bénéfique.

​Se tourner vers le bureau central de tarification (BCT)

Si aucune des propositions précédentes ne convient, il est toujours possible de réclamer l'aide du BCT. Cette démarche peut être envisagée lorsque deux assureurs refusent d'assurer le véhicule immobilisé. La demande doit être envoyée dans les quinze jours suivant le deuxième refus. Le BCT se chargera alors de proposer un tarif acceptable à cet assureur ou à tout autre assureur de votre choix.

Comment bien choisir son assureur ?

Pour bien choisir l'assurance d'un véhicule gardé en stationnement, son propriétaire doit d'abord faire une liste de ses besoins en couverture. Plusieurs paramètres doivent être pris en compte, notamment le lieu de stationnement du véhicule. S'il n'est pas gardé dans un garage sécurisé par exemple, il est plus vulnérable au vandalisme et au vol. Cette situation peut faire monter le prix des cotisations à payer à l'assureur.

Le montant des cotisations à verser pour l'assurance d'une voiture immobilisée peut également varier selon les différentes garanties comprises dans le contrat. Les conditions qui y sont énumérées, le type de véhicule à assurer (la valeur de la voiture, la marque et le modèle), ainsi que le profil du conducteur sont aussi considérés. Chez certains assureurs, il est possible d'obtenir un devis en ligne pour connaître le tarif exact à payer pour l'assurance de la voiture immobilisée. L'idéal serait de ne pas chercher systématiquement l'assurance la moins chère, mais celle qui assure au mieux la protection du véhicule et de son propriétaire.

Véhicule au garage non assuré : quelles sont les sanctions prévues ?

Ne pas assurer son véhicule immobilisé, c'est s'exposer à des conséquences non négligeables. Le propriétaire du véhicule peut se retrouver dans l'obligation de payer une amende allant de 500 à 3 750 euros selon les circonstances. Il est possible que des sanctions supplémentaires soient appliquées comme la confiscation du véhicule concerné, l'interdiction de rouler pendant un certain temps ou la suspension du permis de conduire.

Le propriétaire risque également des travaux d'intérêt généraux et même, dans certains cas, l'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de le repasser pour une période prédéfinie.