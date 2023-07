Les ventes de voitures diesel en Europe ont diminué ces dernières années et le mois de juin a marqué la première historique dans l'histoire de l'Europe où les ventes de véhicules électriques ont dépassé celles des véhicules diesel. Toutefois, l'Allemagne dispose toujours d'un marché intéressant pour les nouveaux véhicules diesel, puisque plus de 18 % de toutes les livraisons effectuées entre janvier et juin de cette année concernaient des véhicules équipés d'un moteur diesel. Il est donc facile d'expliquer pourquoi des sociétés de préparation comme Manhart continuent à développer des véhicules performants à moteur diesel.

La dernière MH3 400d de l'entreprise est basée sur la BMW Série 3 en version M340d. Pour les non-initiés, il s'agit d'une berline à moteur diesel (également disponible en break pas très agile) avec un six cylindres en ligne biturbo de 3,0 litres sous le capot. Même en version standard, il est très performant, avec une puissance de 335 chevaux (250 kilowatts) et un couple de 700 newtons-mètres entre 1 750 et 2 250 tr/min. Une boîte de vitesses automatique à convertisseur de couple à huit rapports transmet la puissance aux quatre roues.

Galerie: Manhart MH3 400d

24 Photos

Manhart ne se lance pas à corps perdu dans les modifications du moteur et se contente d'ajouter une nouvelle boîte de vitesses pour obtenir quelques chevaux supplémentaires. Sans ajouter d'améliorations matérielles, à l'exception d'un nouveau silencieux arrière avec contrôle des soupapes et de quatre sorties de 90 millimètres, l'atelier de préparation fait passer la puissance du moteur à 380 ch (280 kW) et 770 Nm de couple. La MH3 400d est donc encore plus puissante que l'Alpina D3 S et ses 350 ch (261 kW). Aucun chiffre d'accélération n'a été communiqué, mais l'augmentation de la puissance devrait se traduire par un 0 à 100 km/h plus rapide que celui de la voiture de série, qui est de 4,0 secondes.

L'extérieur est également à la hauteur de ces performances. Les modifications commencent par des pièces en carbone de la gamme M Performance de BMW, notamment des becquets avant et un nouveau diffuseur à l'arrière. La voiture est revêtue d'une finition noire brillante avec de nouvelles bandes argentées et rouges pour une apparence plus distinctive par rapport à celle d'origine. Un jeu de jantes Concave One à rayons doubles de 20 pouces complète les améliorations visuelles. Pour améliorer la tenue de route, la suspension a été abaissée de 40 millimètres sur l'essieu avant et de 30 millimètres sur l'essieu arrière.