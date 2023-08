Dans un nouveau teaser, on découvre une Bugatti Chiron hors du commun qui sera présentée en avant-première ce jeudi 10 août. Elle sera également exposée au Quail, le rassemblement de sports mécaniques de cette année, à partir du vendredi 18 août.

Les images du teaser sont énigmatiques. L'une d'entre elles montre une Chiron de profil avec une ombre qui recouvre la voiture. Derrière elle, on distingue des arcs et un éclairage de couleur dorée. Une brève vidéo montre une personne marchant vers le véhicule dans le même décor. Malheureusement, elle ne révèle rien de plus sur le design de la voiture. Le dernier teaser montre des esquisses de la Chiron en or sur fond noir. La main de l'artiste est visible.

Les hashtags incluent "#GoldenEra". Cela indique que la présence abondante de la couleur or n'est pas une simple coïncidence. Quelque chose dans ce véhicule semble être lié à la couleur ou au métal précieux qu'est l'or.

Bugatti a presque terminé la production de la Chiron. L'entreprise a annoncé en octobre 2022 qu'il ne restait plus que 100 exemplaires à construire. La firme implantée en Alsace confirme que la remplaçante de la Chiron fera ses débuts en 2024. Ce sera le premier nouveau modèle de la marque depuis son association avec Rimac.

Galerie: Teaser Bugatti

2 Photos

La Chiron a été présentée au salon de l'automobile de Genève en 2016 et les livraisons ont commencé dès 2017. Depuis le début, Bugatti a déclaré qu'elle n'en produirait que 500 exemplaires, y compris les variantes uniques. La Chiron est équipée d'un moteur W16 de 8,0 litres à quatre turbocompresseurs développant de 1 479 à 1 578 chevaux selon le modèle.

Bugatti a livré un nombre record de 80 véhicules en 2022. Le chiffre est modeste, mais c'est le plus élevé jamais atteint par la marque sur une période de 12 mois. La production comprenait les 10 exemplaires de la Centodieci. L'entreprise a également lancé un programme d'occasion pour faciliter les ventes entre les propriétaires des modèles précédents et les nouveaux acheteurs. Les voitures sont soumises à une inspection en 110 points avant de changer de mains.

Cette année, la Monterey Car Week accueillera un certain nombre de nouveaux véhicules. Il y aura notamment l'Acura ZDX, une Aston Martin et une Lamborghini. Aucun détail précis n'est encore disponible à leur sujet.