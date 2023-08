Que l’on soit bien d’accord, cette voiture est à des années lumières de la beauté d’une 300 SL, sous ses allures de corbillard. Mais la F100 n'a pas été créé pour gagner des concours de beauté. L’idée principale derrière ce concept était d’intégrer autant de technologie que possible et il faut dire que le résultat était assez épatant.

Galerie: Mercedes-Benz 300 SL

2 Photos

Présentée au Salon international de l'auto de l'Amérique du Nord à Détroit (en 1991), la F100 était un monospace très inhabituel et doté de nombreuses fonctionnalités assez spéciales à l'époque. En fait, certains de ces équipements ne sont toujours pas disponibles de série sur de nombreuses voitures actuelles. Ceux-ci comprennent des sièges électriques, un système de navigation par satellite, un volant réglable de manière électrique, un système de surveillance de la pression des pneus et une carte-clé.

Elle était également équipée de phares xénon (qui ressemblent d'ailleurs à ceux de la Classe S W221), une technologie qui a ensuite fait son apparition dans une voiture de route pour la première fois plus tard cette année-là avec la BMW Série 7. Comme un aperçu de la voiture connectée qui envahit peu à peu le monde automobile, la F100 était équipée d'un téléphone à commande vocale et même d'une caméra de recul. Comme si ce n'était pas assez impressionnant, Mercedes a réussi à intégrer un fax mobile et un ordinateur personnel.

Tuée par son époque ?

Pour alimenter la technologie supplémentaire en énergie, le concept comprenait des cellules solaires intégrées au toit s'étendant sur une surface de près de deux mètres carrés et fournissant jusqu'à 100 watts. Il lui fallait certainement du jus supplémentaire, car même les portes avant étaient alimentées électriquement, donnant accès aux cinq sièges baquets à l'intérieur disposés selon une disposition particulière : 1+2+2. En effet, le conducteur était placé en position centrale comme sur la Mclaren F1 !

Galerie: McLaren F1

Mercedes a même installé les ancêtres des systèmes automatiques de maintien de voie et d'angle mort, ainsi qu'un régulateur de vitesse intelligent et autonome qui fonctionnait en collaboration avec des radars montés à l'avant et à l'arrière.

Autre précision, et non des moindres, savez-vous que son 6 cylindres de 194 ch fonctionnait au diesel mais aussi à hydrogène ? Oui, les ingénieurs de Mercedes ont expérimenté quelques solutions de groupe moto-propulseur et cette configuration inhabituelle en faisait partie. Mais c’est peut-être son surplus de technologie pour l’époque (et aussi son design immonde) qui auront eu raison de l’avenir de ce concept. Et pourtant, le marché automobile mondial s’en est inspiré depuis.