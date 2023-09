Le samedi 9 septembre 2023 se tiendra la deuxième édition du GP Explorer, évènement de sport automobile imaginé par le YouTuber Squeezie. Sur le Circuit Bugatti, au Mans, des créateurs de contenu, mais aussi cette année des personnalités de la chanson, se battront pour la victoire au volant de monoplaces de Formule 4.

Les marques sont bien entendu au rendez-vous, chaque équipe ayant pris le nom de son sponsor. Et Cupra a décidé de ne pas faire les choses à moitié, car en plus de soutenir deux équipes (sponsor principal du duo formé par Baghera Jones et Horty Underscore, et partenaire constructeur de l'équipe de Seb La Frite et Maghla), la marque s'est de nouveau associée à Trackmania pour proposer aux joueurs du monde entier de rouler au Mans, du moins sur une version plus folle du tracé Bugatti.

Cupra Neo Tracks : du réel dans le virtuel

Cupra ne pénètre pas en terrain inconnu puisque l'an dernier, la ville fictive Neo-Cupra proposait aux joueurs de Trackmania de parcourir 12 tracés différents dans une ville futuriste. Désormais, c'est au tour d'un circuit bien connu des pilotes "réels" d'être au centre du partenariat entre le constructeur espagnol et le jeu de course développé par Ubisoft.

GP Explorer 2 oblige, c'est donc le Circuit Bugatti qui ouvre le bal. L'on ne retrouve pas les emblématiques bandes bleues et jaunes ni les bacs à gravier de la Sarthe, mais à la place une piste très vallonnée, jonchée d'obstacles et traversant différents biomes : la première moitié du tour débute dans un cadre "urbain futuriste et électrisant, tout droit inspiré de la Cupra Born 100% électrique". Vient ensuite une vaste zone aride et montagneuses, inspirée quant à elle du SUV Formentor.

"Avec le triomphe de Neo-Cupra et ses 53 500 joueurs uniques au cours de la première saison, nous sommes enthousiastes de prolonger notre partenariat avec Trackmania", déclare Robert Breschkow, Directeur de Cupra France. "Notre objectif est de faire découvrir aux millions de joueurs la singularité de notre vision. Cette fructueuse collaboration ne marque que le début de notre investissement dans le domaine du jeu vidéo."