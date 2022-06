La Cupra Born est la première voiture électrique de la filiale sportive de Seat. La voiture compacte à cinq portes est basée sur l'architecture MEB du groupe Volkswagen, tout comme la VW ID.3, techniquement très proche.

Visuellement, la Born se présente de manière dynamique. Pour savoir si la voiture est également économe en électricité, nous avons soumis la version de base avec le moteur arrière de 150 kW (204 ch) et la batterie de 58 kWh à notre test de consommation hebdomadaire. Résultat ? Une excellente moyenne de 13,70 kWh/100 km.

Si l'on charge avec de l'électricité domestique 0,17 euros le kilowattheure, on obtient donc un coût d'électricité de 2,32 euros pour 100 kilomètres. Mais si l'on charge à un tarif plein (0,79 euro par kWh) sur une borne rapide Ionity, les coûts s'élèvent à 10,82 euros par 100 km.

Parmi les meilleures voitures électriques en termes de consommation d'électricité

Grâce aussi aux températures estivales lors de notre essai, la Cupra Born se classe en tête du classement de nos résultats d'essai - parmi les meilleures voitures électriques.

Avec ses 13,7 kWh/100 km, la Born est plus économe que la plus grande BMW iX3 (13,8 kWh/100 km), qui a été testée à des températures similaires. La Tesla Model 3 Standard Plus (14,7 kWh/100 km), la Tesla Model Y Grande Autonomie (15,8 kWh/100 km) et la VW ID.3 (17,2 kWh/100 km) ont également obtenu de moins bons résultats, mais ces modèles ont été testés à des températures plus basses.

La Skoda Enyaq iV 80 (13,3 kWh/100 km), la Nissan Leaf 40 kWh (13,1 kWh/100 km), la Hyundai Kona Electric 64 kWh (12,0 kWh/100 km) et la Renault Zoe R135 (11,0 kWh/100 km) ont fait mieux que la Cupra Born.

Un châssis sportif, mais pas dur

La Cupra Born testée par nos confrères italiens, avec sa propulsion arrière de 150 kW et sa batterie de 58 kWh, est déjà équipée de série de phares à LED, d'une climatisation automatique bi-zone, de sièges sport, d'un écran tactile de 12 pouces et d'un tableau de bord de 5,3 pouces.

Avec quelques packs et options comme le Pilot Pack L (non proposé en France), le Tech M Pack, le toit vitré panoramique, les jantes de 20 pouces et la peinture métallisée, le prix en Italie s'élève à un peu plus de 49.000 euros. En France, la combinaison moteur/batterie s'affiche au configurateur à partir de 43 800 € sans les options et les packs. Ajoutez le Bleu Aurore (955 €) et les jantes de 20 pouces Blizzard (1445 €) que l'on voit sur les photos de l'essai, et le prix passe directement à 46 200 €.

La Cupra Born offre une excellente qualité perçue, un design racé et une tenue de route très satisfaisante. Les 204 chevaux électriques n'en font pas une voiture de sport, mais la Born procure un plaisir de conduite en toute situation grâce à ses réglages précis et sûrs, sans pour autant paraître dure.

Consommation constamment basse et autonomie d'environ 400 km

En utilisation quotidienne, du moins lorsque la température extérieure avoisine les 30 degrés, la Cupra Born reste très économe avec une consommation assez constante dans différentes situations de circulation. C'est également le cas dans le trafic urbain et sur l'autoroute.

Grâce à une capacité de batterie utilisable de 58 kWh, la Born a en pratique une autonomie de 300 à 400 km, avec des pointes à plus de 700 km sur une route de campagne idéale à une vitesse constante et modérée.

La puissance de charge maximale, jusqu'à 11 kW de courant alternatif, est moyenne. Le courant continu est plus rapide : 120 kW maximum. De quoi charger de 10 à 80 % en un peu plus d'une demi-heure.

Voici nos résultats pour la consommation d'électricité et l'autonomie dans différentes situations de circulation :

Urbain : 13,3 kWh/100 km, 435 km d'autonomie

Mixte urbain et extra-urbain : 13,8 kWh/100 km, 417 km d'autonomie

Autoroute : 18,2 kWh/100 km, 331 km d'autonomie

Eco-conduite : 10,0 kWh/100 km, 716 km d'autonomie

Fiche technique officielle

Modèle Énergie Puissance Consommation électrique

(WLTP) Batterie

(net) Autonomie

(WLTP) Cupra Born 150 kW Électricité 150 kW (204 ch) 15,5-18,0 kWh 58 kWh 418 km

Données de l'essai

Modèle : Cupra Born 58 kW

Prix de base : 41.100 euro

Date de l'essai : 06/06/2022

Météo : Ensoleillé, 35°/ Ensoleillé, 23°

Prix énergie: 0,25 euro/kWh (elettricità per ricarica domestica) - 0,79 euro/kWh per ricarica HPC

Nombre de kilomètres parcourus : 1033 km

Kilométrage au début de l'essai : 2151 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 74 km/h

Pneumatiques : Continental EcoContact 6 - 215/45 R20 95T XL + (Étiquette UE: A, A, 72 dB)

Consommation

Moyenne réelle : 13,70 kWh/100 km (7,30 km/kWh)

Ordinateur de bord : 13,70 kWh/100 km

Coûts à l'usage

Dépense "réelle" : 12,33 euro con la ricarica domestica (38,96 euro al prezzo pieno Ionity)

Dépense mensuelle : 27,40 euro con la ricarica domestica (86,58 euro al prezzo pieno Ionity) <800 km par mois>

Combien de kilomètres pour 20 € ? 584 km con la ricarica domestica (185 km al prezzo pieno Ionity)

Combien de kilomètres avec un plein ? 423 km