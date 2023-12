L'année 1981 a été très importante pour Maserati : la Biturbo faisait en effet ses débuts et grâce à ce modèle performant à un prix relativement abordable, le Trident a récupéré l'attention du marché.

Sans parler du design moderne et de la finition luxueuse, c'est la mécanique qui est à l'honneur avec la Biturbo, en particulier le moteur V6 à 90°, une technologie inhabituelle sur une voiture de série à cette époque.

À l'origine, la Biturbo proposait des versions de 2 et 2,5 litres, en réalité destinées à des marchés différents. La première était spécifiquement développée pour le marché italien, où les voitures de plus de 2,0 litres étaient lourdement taxées. La seconde était destinée à tous les autres pays.

Premiers exemplaires

À ses débuts, le moteur, basé sur celui de la Merak, avait un seul arbre à cames en tête par rangée et trois soupapes par cylindre (deux d'admission et une d'échappement). La puissance s'échelonnait de 180 ch pour le 2 litres à 192 ch pour le 2,5 litres. Elle est passée à 205 ch à partir de 1984, date à laquelle l'intercooler a été introduit pour le modèle Biturbo S.

Malheureusement, la mise au point a été quelque peu hâtive, ce qui a donné lieu, au cours des premières années, à de fréquentes défaillances dues à un refroidissement inefficace du turbo, avec de nombreux grippages de la turbine et, dans certains cas, des incendies.

Le constructeur italien a pris des mesures en révisant le système, remplaçant les turbines et introduisant l'injection électronique, qui a fait ses débuts en 1986, donnant à la Maserati Biturbo encore plus de puissance. Les doubles arbres à cames et les quatre soupapes par cylindre ont été introduits en 1988 et la variante de 2,5 litres est passée à 2,8 litres.

Les évolutions

En 1992, Maserati a abandonné le nom Biturbo (entre-temps flanqué de dérivés tels que la 222 et la Karif) et a présenté la Ghibli, une évolution héritant néanmoins du châssis et du V6 de la Biturbo.

Le moteur, enfin fiabilisé, a atteint une puissance considérable, jusqu'à 306 ch pour le bloc 2 litres et 284 ch pour le 2,8 litres. Mais l'augmentation de la puissance ne s'est pas arrêtée : en 1995, elle a atteint son apogée avec la Ghibli Cup, dont la puissance du 2 litres a été portée à 330 ch. À l'époque, il s'agissait de la voiture de série à moteur 2 litres la plus puissante du monde.

Le V6 a été remplacé en 1998 par un V8 de 3,2 litres (déjà introduit sur la Quattroporte IV à partir de 1996) qui équipait la toute nouvelle 3200 GT. Pour revoir un V6 suralimenté sous le capot d'un modèle du Trident, il a fallu attendre 2013, année du lancement des nouvelles Ghibli et Quattroporte. Leur V6 3 litres de dernière génération a démarré avec 330 ch, là où le dernier V6 s'était arrêté.

Fiche technique