Quel est le point commun entre Koenigsegg, Pagani, Ferrari et Ford ? Et bien, les quatre constructeurs automobiles étaient bien représentés lors d'un événement organisé par un club de propriétaires en Espagne. Plus d'une douzaine d'hypercars ont quitté l'événement, offrant des images et des sons époustouflants.

Ce rassemblement étonnant a été organisé par le Supercar Owners Circle, qui se présente comme "le réseau de collectionneurs de voitures le plus exclusif au monde" sur son Instagram. Il organise ses week-ends, un mélange de concours et de rallyes, et sa sortie de septembre a vu ses membres sillonner les routes d'Espagne.

La vidéo met en avant quelques dizaines d'hypercars quittant l'un des sites, saisissant leurs designs époustouflants et les sons éclatants de leurs moteurs. C'est un véritable festival de pièces rares, avec des Koenigsegg, Pagani, Ferrari et d'autres. La Mercedes-AMG GT Coupe Black Series de 720 chevaux ouvre le bal, et ce n'est qu'un avant-goût de ce qui suit.

Parmi les voitures plus récentes, on trouve la Bugatti Chiron, la Ford GT, la Pagani Huayra, la Ferrari SF90 Stradale et l'Aston Martin Vanquish Zagato Volante. Des classiques comme la Bugatti EB110, la Ferrari F40 et la Lamborghini Diablo VT, soulignant à quel point les supercars ont progressé au fil des décennies. Ce qui était puissant et avant-gardiste il y a 30 ans fait pâle figure face aux hypercars modernes.

Un festival de Ferrari

La Ferrari Daytona SP3 bleue présente dans cette vidéo a remporté une des éditions du prix Chopard de la voiture la plus élégante. Ferrari a lancé la Daytona SP3 en 2021 avec une production limitée, un style rétro et un moteur V12 6,5 litres de 828 chevaux emprunté à la 812 Competizione. Une Ferrari Monza SP2 noire a également été filmée.

Le moteur à combustion interne était à l'honneur lors du SOC Week-end Spain 2023. Mais plusieurs hybrides étaient également présents, comme la Porsche 918 Spyder de 887 chevaux et la Ferrari LaFerrari de 949 chevaux, des références en matière d'ingénierie alors que l'industrie se prépare à l'électrification complète. Voir autant de modèles aussi rares, souvent laissés dans des garages, est un plaisir pour les yeux et les oreilles des passionnés.