L’association DS Automobiles et PENSKE AUTOSPORT a présenté le nouveau design de la DS E-TENSE FE23 pour la saison 10 du championnat du monde de Formule E (2023-2024). Pas de grands changements cela dit mais la voiture renforce sa luminosité et son allure en inversant ses couleurs or et noir, ce qui la rend franchement plus jolie.

La monoplace de l’équipe franco-américaine se pare désormais d’une teinte dorée sur la partie frontale, les pontons et l’ensemble du halo, ce qui réjoui Eugenio Franzetti, le directeur de DS Performance :

"Le moment de la révélation de la livrée est un moment très excitant car il représente le début officiel d’une nouvelle aventure, d’un nouveau challenge, d’une nouvelle saison. Commençons donc cette saison 10 avec une nouvelle DS E-Tense FE23 encore plus belle que l’an dernier. Nous avons travaillé dur pour qu’en plus d’être une belle voiture, la DS E-soit aussi rapide."

Franchir un cap

Côté performance, on retrouve le groupe moto-propulseur que la monoplace de la saison 9 car les moteurs sont homologués pour une durée de deux ans. La voiture sera pilotée par Jean-Eric Vergne, champion de Formule E en 2018 et 2019, et Stoffel Vandoorne, champion du monde en 2022 (et tous les deux ex pilotes de F1 pour Toro Rosso et Mclaren).

Ils prendront le départ des tests officiels pré-saison qui se dérouleront à Valence (Espagne) du 24 au 27 octobre prochain. Pour cette nouvelle année, Franzetti ne cache pas les objectifs de DS et Penske : "Grand et réussi, tel est notre rêve ! Tel est notre objectif pour la saison 10 !"

Il lui faudra cependant plus que de la motivation pour remonter les résultats de l’écurie qui, malgré ses quatre titres et 16 victoires en 105 courses, a fini cinquième chez les constructeurs en saison 9 et loin des meneurs.