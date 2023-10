Nous aurons un aperçu du premier modèle entièrement électrique d'Infiniti lors de la présentation du concept Vision Qe le 24 octobre prochain. Le véhicule électrique révélera une idée de ce à quoi ressembleront ses futures voitures et sera présenté parallèlement à l'annonce de "plusieurs nouveaux modèles époustouflants." Un teaser donne un aperçu de ce qui nous attend dans le courant du mois.

L'image est une silhouette du véhicule, qui a les proportions d'un coupé quatre portes. Le Qe a un toit étiré, ce qui lui donne un sérieux air de Hyundai Ioniq 6. Le toit et les vitres arrière s'intègrent harmonieusement dans le bouclier arrière. Le concept porte le logo redessiné de la marque, qui fait partie de la mise à jour de l'identité de la marque révélée en juin.

Le lancement des nouveaux produits coïncide avec les efforts déployés par Infiniti pour moderniser son image. Dans le cadre de ses efforts, Infiniti a introduit un nouveau logo tridimensionnel, une expérience de vente rafraîchie et un nouveau style de marque. Infiniti a terminé l'année 2022 avec des ventes en baisse d'un peu plus de 20 %, mais elles ont partiellement rebondi au cours des neuf premiers mois de l'année, avec une hausse de près de 48 %.

Le nouveau véhicule électrique et l'offensive de la marque s'inscrivent dans le cadre de la stratégie Ambition 2030 de Nissan. L'entreprise a dévoilé ce plan en 2021 et l'a mis à jour au début de 2023 en fixant des objectifs plus ambitieux. D'ici à 2030, l'entreprise souhaite proposer pas moins de 19 nouveaux véhicules électriques et 27 nouveaux modèles électrifiés dans sa gamme.

Elle prévoit que les véhicules électrifiés représenteront près de 98 % de ses ventes en Europe d'ici 2026. Les VE d'Infiniti rouleront probablement sur l'une des cinq plateformes sur lesquelles reposent 90 % des 35 VE lancés par l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi dans les années à venir. Le groupe a annoncé début 2022 qu'il investirait conjointement 25 milliards de dollars dans un plan ambitieux en faveur des véhicules électriques, tout en s'efforçant de réduire le prix des batteries de 65 % d'ici à 2028. Il espère réduire les prix de moitié d'ici 2026.