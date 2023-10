Ce n'est probablement pas une grande surprise. Lorsque la DeLorean a été ressuscitée l'année dernière en tant que véhicule électrique, la fille de John DeLorean n'a pas approuvé l'Alpha5 et ce n'était probablement qu'une question de temps avant qu'un autre successeur de la DeLorean ne soit proposé. Kathryn DeLorean, la fille de John Z., travaille apparemment sur une DeLorean à moteur V8. Elle ne reposera pas sur une plateforme sur mesure, mais sur la base de la Chevrolet Corvette C8.

Une nouvelle spéculation ?

À ce stade, il s'agit probablement d'une autre spéculation. Cependant, il semble qu'il y ait des preuves solides que ce nouveau projet voit bel et bien le jour. Kathryn DeLorean elle-même a confirmé l'information lors d'une interview avec Hagerty.

"Je devais trouver un moyen de construire une voiture abordable pour la communauté DeLorean. Ils auront le cœur brisé à jamais si je ne leur donne pas quelque chose."

Galerie: Le successeur de la DeLorean basé sur la Chevrolet Corvette C8 (rendus)

4 Photos

C'est un bon début, nous devons l'admettre. D'après les informations disponibles, le plan de Kathryn DeLorean consiste à acheter une Corvette C8 et à demander à DeLorean Next Gen Motors de concevoir et de construire une carrosserie unique avec des portes papillon. DNG Motors se décrit comme une "entreprise automobile à but non lucratif qui construit des véhicules de nouvelle génération" pour financer "la science, la technologie, l'ingénierie, les arts, l'automobile, les mathématiques et la fabrication". Cette société aurait prévu une petite gamme de produits, dont un modèle haut de gamme et un modèle d'entrée de gamme basé sur la Corvette.

Un nouveau modèle basé sur la Corvette C8

Kathryn DeLorean a déclaré à Hagerty qu'elle souhaitait que le projet soit basé sur la Corvette d'entrée de gamme, c'est-à-dire probablement la supercar sans le pack Z51. Ce véhicule est équipé d'un moteur V8 atmosphérique développant 490 chevaux. La Corvette C8 est considérée comme une bonne base pour la renaissance de la DeLorean, car son toit targa peut être modifié assez facilement pour y intégrer des portes à glissière.

Comme le rappelle Hagerty, il existe également un lien émotionnel entre DeLorean et General Motors, la société propriétaire de Chevrolet. John Z. a passé au total 17 ans au sein de GM. Selon sa fille, entre 1969 et 1972, alors qu'il était à la tête de Chevrolet, il a œuvré en faveur d'une Corvette à moteur central. Kathryn DeLorean explique que cette nouvelle DeLorean basée sur une Corvette "me permet de terminer l'histoire de mon père. Je lui construis la voiture de ses rêves".

Quant à l'autre DeLorean, l'Alpha5, c'est une toute autre histoire. Il s'agit d'un véhicule électrique doté d'une autonomie de plus de 480 km grâce à une batterie de 100 kWh. Le modèle est conçu par ItalDesign et a une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. La vitesse maximale est de 250 km/h.

Enfin, les images jointes dans la galerie ci-dessus proviennent du designer automobile Angel Guerra.