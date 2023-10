Quel est le moyen le plus rapide pour une entreprise de croître dans le monde de manière extrêmement rentable ? Selon Renault, en adhérant à un plan ambitieux et bien pensé appelé International Game Plan 2027 et à travers lequel il présentera pas moins de huit nouveaux modèles dédiés aux marchés non européens d'ici, précisément, 2027.

Un projet qui a officiellement débuté ces derniers jours avec la présentation du premier modèle : le Renault Kardian, le nouveau segment B destiné à l'Amérique du Sud, à l'Afrique et à l'Asie

Un investissement important

L'investissement prévu par Renault d'ici 2027 est de 3 milliards d'euros, un chiffre qui servira principalement à lancer les huit nouveaux véhicules sur les marchés internationaux, comme nous l'avons mentionné auparavant.

Selon le constructeur tricolore, cinq modèles seront destinés aux segments C et D afin de positionner l'entreprise sur les secteurs à plus forte valeur, les autres étant destinés aux segments inférieurs. Mais pourquoi une entreprise comme Renault veut-elle profiter pleinement des marchés mondiaux ? La réponse est dans les chiffres.

En 2022, Renault a atteint une part de 43 % des livraisons sur les marchés internationaux, en livrant 634 124 voitures. Une valeur plutôt élevée qui a incité la direction à élargir l'offre, dans le but de poursuivre la croissance, y compris au sein de la "Renaulution" voulue par Luca De Meo.

Renault Kardian, il posteriore Renault Kardian, gli interni Renault Kardian, il selettore del cambio automatico

Des platesformes précieuses

Les nouveaux modèles qui seront présentés dans le cadre du nouveau plan mondial de Renault s'appuieront principalement sur deux platesformes. Les voitures destinées à l'Amérique latine, à la Turquie, au Maroc et à l'Inde seront pour la plupart basées sur la nouvelle plateforme modulaire mondiale du losange, dont l'architecture peut être modifiée en fonction des besoins.

Les nouveaux modèles conçus sur cette base auront une longueur de 4 à 5 mètres, un empattement de 2,60 à 3 mètres, et seront équipés de moteurs thermiques, flex fuel (E85), GPL, mild hybrid 48 volts et full hybrid, avec traction avant et intégrale.

Comme prévu, la première de ces nouvelles voitures a été présentée au cours de ces dernière heures et s'appelle : Renault Kardian.

Renault Kardian 2024

La seconde plateforme, en revanche, sera la CMA, c'est-à-dire l'architecture modulaire compacte issue du partenariat avec le groupe Geely. Cette dernière sera notamment destinée aux voitures des segments les plus élevés, tant à traction avant qu'à traction intégrale et équipées des nouveaux groupes motopropulseurs hybrides créés dans le cadre de l'accord.

Toutes les nouvelles voitures construites sur cette plateforme seront conçues à Séoul et produites à l'usine de Busan, en Corée du Sud, la première devant être officiellement présentée à la mi-2024.

Le nouveau logo Renault

Le concept qui anticipe tout

A l'occasion de la présentation de l'International Game Plan 2027, le constructeur français a également dévoilé un concept innovant, qui vise à résumer la quasi-totalité des caractéristiques des huit nouveaux modèles destinés aux territoires non européens.

Il s'agit du concept Niagara, un pick-up hybride aux formes très massives, équipé de protections avant, arrière, latérales et de dessous de caisse pour affronter les terrains les plus accidentés de la planète.

Il pick-up Renault Niagara Concept

Mécaniquement basé sur la nouvelle plateforme de Lausanne, il est équipé d'un groupe motopropulseur hybride à transmission intégrale, avec un moteur hybride léger de 48 volts pour entraîner les roues avant et un moteur électrique utilisé pour générer de la traction à l'arrière. On ne sait pas encore si ce système sera un jour proposé de série.