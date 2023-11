Dans une voiture, la légèreté est presque toujours synonyme de sportivité ou de faible consommation de carburant, mais également d'une voiture urbaine essentielle qui se passe d'accessoires lourds et parfois superflus.

Or, dans les tarifs actuels, il est de plus en plus difficile de trouver des voitures légères, en raison de l'omniprésence des systèmes d'électrification et de leurs batteries de traction ou des systèmes hybrides légers. Il y a aussi de nombreux systèmes de sécurité obligatoires et optionnels qui ajoutent des kilogrammes aux voitures.

Cette augmentation continue du poids des voitures conduit certains pays européens à imposer déjà des surtaxes sur les voitures plus lourdes ou à envisager un système de taxation basé précisément sur la masse. C'est aussi pour cette raison que nous avons décidé d'établir un classement des voitures les plus légères vendues en Europe, divisé en un premier classement pour les voitures produites en série et un second classement réservé à celles construites en petite série. Découvrez avec nous les voitures poids plume !

Voitures de grande série

1. Suzuki Ignis - 935 kg

2. Renault Twingo - 940 kg

3. Mitsubishi Space Star - 940 kg

4. Suzuki Swift - 965 kg

5. Kia Picanto - 978 kg

Voitures de petite série

Pour les curieux, nous avons également fait un classement des voitures les plus lourdes d'Europe ⇒ Les voitures les plus lourdes d'Europe, le classement des géants de la route

Suzuki Ignis - 935 kg

La championne actuelle des voitures légères produites en masse et vendues en Europe est la Suzuki Ignis, en particulier la Suzuki Ignis Hybrid 2WD, dont le poids en ordre de marche dans l'Union Européenne (tous les liquides sont à niveau, le réservoir de carburant est rempli à 90 % et le conducteur pèse 75 kg) n'est que de 935 kg.

Suzuki Ignis

Cette petite voiture japonaise équipée d'un moteur 1.2 mild hybrid de 83 ch, d'une traction avant et d'une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports a une vitesse maximale de 165 km/h, une accélération de 0 à 100 km/h en 14 secondes et une consommation moyenne de 5,0 l/100 km.

Renault Twingo - 940 kg

Bien qu'en fin de carrière, la Renault Twingo est encore vendue dans les concessions du constructeur français jusqu'à épuisement des stocks. La version de base Renault Twingo 1.0 SCE 65 pèse 940 kg, soit cinq kilos de plus que l'Ignis.

Renault Twingo

Dans ce cas, le moteur est le 1.0 trois cylindres de 65 ch qui donne la traction aux roues arrière avec une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports. La vitesse maximale est de 158 km/h et le temps d'accélération de 0 à 100 km/h est de 15,1 secondes. La consommation combinée WLTP est de 5,1 l/100 km.

Mitsubishi Space Star - 940 kg

Peu connue sur le Vieux Continent, mais à égalité avec la Twingo sur la balance, la Mitsubishi Space Star affiche 940 kg dans sa version de base 1.2.

Mitsubishi Space Star

Il s'agit d'une 5 portes compacte équipée d'un moteur essence 1.2 de 71 chevaux, d'une traction avant et d'une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports. La vitesse maximale est de 167 km/h et le temps pour le 0 à 100 km/h est de 14,1 secondes. La consommation moyenne est de 5,0 l/100 km.

Suzuki Swift - 965 kg

Légèrement plus lourde, la Suzuki Swift est équipée du moteur 1.2 mild hybrid de 83 ch, d'une traction avant et de l'omniprésente boîte de vitesses manuelle à 5 rapports.

Suzuki Swift

La compacte japonaise à cinq portes revendique ainsi une vitesse de pointe de 175 km/h et un 0 à 100 en 12 secondes chrono. Ce sont les meilleures performances de ce "Top 5", tout comme la meilleure consommation combinée : 4,7 l/100 km.

Kia Picanto - 978 kg

Parmi les ultralégers japonais et français, il y a aussi de la place pour une sud-coréenne comme la Kia Picanto qui, dans sa variante de base avec un moteur 1.0 DPi de 67 ch, pèse 978 kg.

Kia Picanto

Elle est équipée d'une traction avant, d'une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports, d'une vitesse de pointe de 161 km/h et d'une accélération de 0 à 100 km/h en 14,6 secondes. La consommation combinée WLTP est de 5,0 l/100 km.

Caterham Seven - 440 kg

La reine du régime automobile pour les voitures produites en petites séries est désormais la Caterham Seven, qui, avec la version d'entrée de gamme 170, ne pèse que 440 kg sur la balance. Pour cette voiture de sport britannique semi-artisanale, comme pour toutes les autres voitures de cette liste, il n'est pas facile de savoir si le poids en ordre de marche déclaré est avec conducteur (EU) ou sans conducteur (DIN), mais dans ce cas, il s'agit bien de ce dernier.

Caterham Seven 170 R

Avec ce faible poids et le moteur 660 cc turbo Suzuki de 84 ch, la Caterham Seven 170 affiche une vitesse de pointe de 170 km/h, une accélération de 0 à 100 en 6,9 secondes et une consommation combinée de 4,8 l/100 km.

BAC Mono - 570 kg

Dans ce classement des voitures ultra-légères, presque toutes d'origine britannique, il y a aussi de la place pour la BAC Mono, qui ne pèse que 570 kg.

BAC Mono

Cette faible masse, combinée au moteur atmosphérique de 2,5 litres développant 309 ch, permet à la BAC Mono d'atteindre 273 km/h et de passer de 0 à 100 km/h en seulement 2,8 secondes.

Ariel Atom - 595 kg

L'Ariel Atom dispose de deux places assises, bien qu'un peu à l'étroit, et l'absence quasi totale de carrosserie sur le châssis tubulaire permet d'atteindre un poids en ordre de marche de 595 kg.

Ariel Atom

Le moteur Honda 2.0 turbocompressé développe 320 ch et permet à l'Atom d'atteindre 260 km/h et de passer de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes.

Ariel Nomad - 670 kg

La petite société du Somerset propose également un autre modèle léger, mais qui est principalement destiné à un usage tout-terrain. Il s'agit de l'Ariel Nomad qui reprend le principe de construction minimaliste de l'Atom, mais avec une cage de sécurité intégrale, des garnitures et des roues tout-terrain et un poids de 670 kg.

Ariel Nomad

Le moteur est le 2.4 Honda de 238 ch et la vitesse maximale est de 201 km/h. Il faut 3,4 secondes pour atteindre 100 km/h à l'arrêt.

Spartan - 680 kg

L'étonnante Spartan, barchetta australienne à châssis tubulaire et carrosserie en fibre de carbone, qui ne pèse que 680 kg dans sa version "de base", complète cette liste.

Spartan

Le moteur monté à l'arrière de cette biplace est le 2.4 Honda de 275 ch et la traction est assurée par une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, avec une vitesse de pointe de 280 km/h. La vitesse maximale est de 280 km/h. L'accélération de 0 à 100 est dans ce cas "pratique" de 3,3 secondes.