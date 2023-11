La société Icon de Jonathan Ward est spécialisée dans la création de restomods avec un grand souci du détail, et sa série de pièces uniques Reformer porte cette méticulosité à un niveau encore plus élevé. La dernière en date est un Chevrolet Suburban de 1970 développant 1 000 chevaux aux roues et dont le prix avoisine le million de dollars.

Le Suburban 70 est arrivé en plein milieu de la septième génération, de 1967 à 1972. À l'époque, il s'agissait de véhicules robustes dotés d'un châssis carrossé et d'un choix de deux ou quatre roues motrices. L'acheteur du dernier Reformer souhaitait cependant prendre une direction complètement différente. Plutôt que d'avoir des capacités tout-terrain, il voulait un véhicule bas, rapide et capable de rester sur la route. Cette bête remplit toutes ces conditions.

Galerie: 1970 Chevrolet Suburban Icon Reformer

2 Photos

Si vous êtes un aficionado de cette époque des Suburbans, vous remarquerez tout de suite que ce véhicule est spécial parce qu'il est à quatre portes. En 1970, Chevrolet ne proposait ce SUV qu'avec trois portes, deux portes pour les passagers et une pour le conducteur. Icon a relevé le défi de convertir le véhicule.

L'originalité de ce SUV ne réside pas seulement dans l'ajout d'une porte. Il a fallu 50 heures pour usiner la calandre en aluminium, et Ward a imaginé un design inspiré par l'architecte Mies van der Rohe. Le SUV a également reçu des pièces redessinées pour les poignées de porte, le tableau de bord, le volant et pratiquement toutes les garnitures. Les roues sont des pièces personnalisées de HRE.

L'acheteur voulait de la puissance, Icon lui en a donné. Nelson Racing Engines a construit un V8 biturbo qui développe une puissance de 1 000 ch. La puissance est transmise à un train arrière Dana 60 par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses automatique à quatre rapports. Plutôt que d'avoir recours à diverses écopes pour gérer le refroidissement, ce Reformer utilise toutes sortes d'enveloppes et de revêtements pour faire face à la chaleur. Cela permet au SUV d'être un peu plus furtif sur la route. Cependant, nous nous attendons à ce que beaucoup de gens continuent à le regarder parce que ces vieux Suburbans ne sont plus très courants.

Pour la tenue de route, Icon a installé une suspension indépendante aux quatre roues, avec même un peu de direction arrière. Des freins Brembo avec étriers à six pistons à l'avant et à l'arrière aident cette bête à s'arrêter.

L'intérieur fait l'objet d'autant d'attention. Les sièges sont recouverts d'une mousse de type Tempur-Pedic et de cuir italien. Le propriétaire est un audiophile et envoie le SUV dans un atelier séparé pour y faire installer tous les haut-parleurs. Il n'y a pas d'unité principale. A la place, des commandes vocales et des boutons sur le rétroviseur intérieur commandent tout.

Il est difficile d'imaginer que l'acheteur n'apprécie pas cette construction. Il a le souci du détail, des tonnes de puissance et une meilleure tenue de route que n'importe quel Suburban 1970 sorti d'usine.