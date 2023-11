Si vous rêvez de Nissan, voici le pyjama qu'il vous faut. Le constructeur automobile s'est associé à la marque de mode streetwear haut de gamme Daniel Patrick pour créer une ligne de vêtements de nuit s'inspirant de la division performance de Nismo. La collection capsule Fast Asleep vous permet d'afficher votre enthousiasme pour les GT-R, les Z ou tout autre modèle de la marque que vous aimez, même quand vous êtes au lit.

La collection Fast Asleep se compose d'un pyjama au prix de 230 euros et d'un peignoir au prix de 160 euros. Ces deux articles sont fabriqués en série limitée à 50 exemplaires seulement, ce qui signifie que peu de gens pourront aller se coucher dans ces pyjamas inspirés de la marque Nismo.

Les articles sont disponibles dès maintenant sur le site de Daniel Patrick.

Galerie: Pyjamas Nissan Nismo par Daniel Patrick

10 Photos

L'emblème Nismo est un mélange de noir et de rouge, ces teintes sont donc très présentes sur ce vêtement. Le reste est d'un gris clair classique, habituel pour les vêtements d'intérieur. Le pyjama présente des bandes superposées sur chaque manche pour un look qui évoque les feux arrière de la nouvelle Z. De plus, la ceinture du peignoir porte le nom Nismo. Des aérations cachées permettent une meilleure circulation de l'air autour du corps du porteur pour réguler la chaleur.

"Je voulais évoquer une sensation de confort et une coupe haut de gamme en utilisant des matériaux spécifiques qui font un clin d'œil aux caractéristiques classiques de Nismo que les passionnés adorent", a déclaré Patrick à propos de la collection capsule Fast Asleep.

Cette tenue est assez discrète, hormis les emblèmes Nismo sur le pantalon et la robe. Il faudrait vraiment regarder de près pour se rendre compte qu'il s'agit d'un vêtement inspiré par la voiture. Les pièces permettent à la personne qui les porte de rester discrète quant à son enthousiasme pour Nissan.

Chaussures Negroni Idea Corsa X Nissan Z Montre Citizen Nissan Fairlady Z

Si vous avez une Z et que vous souhaitez associer ces pyjamas à d'autres accessoires, Nissan vous propose de nombreuses options. Vous pouvez vous promener avec des chaussures de conduite de marque Negroni qui coûtent entre 310 et 400 euros, selon la couleur que vous préférez. Gardez l'œil sur l'heure avec la montre Fairlady Z de Citizen, qui coûte 2 300 €.