La gamme Tributo Italiano est née. Disponible sur les Alfa Romeo Giulia, Stelvio et Tonale, la série célèbre le caractère italien de la marque avec une série de finitions, d'options dédiées et une livrée bicolore.

Cet équipement spécial peut être combiné avec tous les moteurs des trois modèles Biscione, du 2.2 turbodiesel de la Giulia et du Stelvio, à l'hybride rechargeable de 280 ch de la Tonale.

Comment sont-elles fabriquées

Les voitures Alfa Romeo Tributo Italiano sont proposées exclusivement en rouge Alfa, vert Montréal et blanc Alfa, avec un toit noir. En outre, les pare-chocs et les moulures extérieures sont de la couleur de la carrosserie, le drapeau tricolore figure sur les coques des rétroviseurs, les sièges sport en cuir noir sont perforés et rehaussés de rouge, le logo Tributo Italiano est brodé sur les appuis-tête et le tableau de bord est orné de détails "carbon design".

Alfa Romeo Giulia Tributo Italiano Le rétroviseur avec le détail du drapeau italien Les sièges en cuir dédiés à l'Italian Tribute

Pour le reste, l'équipement des trois modèles est assez complet. Le Stelvio est équipé de jantes de 21 pouces, la Giulia de 19 pouces et la Tonale de 20 pouces, le tout assorti d'étriers de frein rouges signés Brembo. Tous les modèles sont équipés d'une climatisation bizone, d'un volant chauffant avec palettes en aluminium, de sièges avant ventilés et chauffants, d'un système audio Harman Kardon et de systèmes ADAS pour la conduite autonome de niveau 2.

Moteurs et proposition de financement

Les Alfa Romeo Giulia et Stelvio peuvent être choisies avec le 2.0 turbo essence de 280 ch ou le 2.2 turbo diesel de 210 ch, tous deux avec une transmission automatique à huit rapports et la transmission intégrale Q4. La Tonale est disponible en version hybride à essence de 150 ch, en version turbo diesel 2.0 de 160 ch et en version hybride rechargeable de 280 ch avec transmission intégrale.

En ce qui concerne l'offre commerciale, la Tonale Hybrid Tributo Italiano est proposée avec un financement et des versements à partir de 350 euros par mois, tandis que la Giulia et le Stelvio sont proposés à partir de 450 euros. Plus de détails sont disponibles sur le site officiel ou en se rendant chez un concessionnaire.