Le week-end dernier (13-15 octobre), au Palazzo di Varignana, le monde de l'automobile était à l'honneur, avec des voitures et des collectionneurs venus notamment du Japon. La sélection des participants comprenait plus de 20 voitures d'avant 1973, réparties en six catégories : "Elégance d'avant-guerre", "Courses héroïques", "Bijoux italiens", "Gran Class Sportiva", "Grit & Style" et "Icônes d'Allemagne". Toutes ces voitures étaient exposées dans le sublime Palazzo di Varignana, datant du XVIIIe siècle et situé juste à côté de Bologne.

Le titre revient à une Alfa Romeo

La curiosité est toujours grande quand on parle de concours, alors excusez-nous si nous commençons par la fin avec la voiture "Best of Show" de cette première édition. Le prix a été attribué à l'Alfa Romeo 6C 2500 S Berlinetta Touring de 1939 de Corrado et Elena Lopresto.

"La satisfaction est grande, car il n'est pas facile de gagner dans toutes les catégories d'un concours d'élégance, surtout lorsque les voitures sont exceptionnelles, comme c'est le cas ici. Gagner le Best in Show est le rêve de tout le monde. Je suis heureux d'avoir participé à la première édition d'un événement qui, je l'espère, deviendra l'un des rendez-vous importants de la saison des concours d'élégance internationaux", a déclaré Corrado Lopresto.

Concorso d’Eleganza Varignana 2023

Les autres lauréats de ce concours

Et si beaucoup ont souhaité voir la splendide Alfa Romeo TZ remporter le Concorso, les yeux des participants ont également été attirés par les autres reines de l'événement, vainqueurs dans leurs catégories respectives. La cocarde a été posée sur les pare-brise de l'Alfa Romeo 6C 1750 SS de 1929 pour "Corse Eroiche", de la Fiat 1100 E Vistotal de 1950 dans la catégorie "Bijoux italiens", mais aussi de la Ferrari 250 GTL de 1963 dans la "Gran Classe Sportiva", de la merveilleuse Lancia Aurelia B24 Spider de 1955 pour "Grinta e Stile", et enfin de la toujours excellente BMW 3.0 CSL de 1972 qui a triomphé dans la catégorie "Icona dalla Germania".

"Nous sommes extrêmement enthousiastes quant à cette sélection exclusive de voitures pour la première édition du Concorso d'Eleganza Varignana 1705, et nous sommes reconnaissants de la générosité des collectionneurs qui ont accepté de nous confier leurs prestigieuses pièces. Des collections renommées de Lopresto, Museo Nicolis et M. Hidetomo Kimura, pour n'en citer que quelques-unes", a déclaré Carlo Gherardi, fondateur du Palazzo di Varignana.

Concorso d’Eleganza Varignana 2023

L'histoire du Concorso d'Eleganza Varignana ne fait que commencer : la date de la prochaine édition est désormais fixée du 27 au 29 septembre 2024 !