Trois décennies après son lancement, la Volvo 850 reste un témoignage de l'engagement de la société suédoise en faveur de l'innovation. Dévoilé pour la première fois en 1991, ce modèle a non seulement marqué une rupture avec le design traditionnel de Volvo, mais il a également introduit des caractéristiques technologiques révolutionnaires qui ont établi de nouvelles normes dans l'industrie automobile.

Pourquoi nous l'aimons ?

Avec la 850, le constructeur suédois, connu pour l'importance qu'il accorde à la sécurité, a fait un pas audacieux en introduisant un design plus élégant et aérodynamique qui s'éloignait de l'esthétique corsetée de ses prédécesseurs. L'attrait général de la voiture a été renforcé par ses caractéristiques innovantes, notamment un châssis de conception avancée, de nouveaux moteurs à cinq cylindres en ligne et de nouveaux systèmes de sécurité.

Aujourd'hui, la 850 est exactement le type de voiture qui nous manque tant. Prenons l'exemple de la 850 R, une grande familiale dotée d'un moteur turbo cinq cylindres et d'assez d'espace pour transporter tout ce dont vous avez besoin lors d'un long voyage. Une mécanique robuste, un design intemporel et un confort de classe moyenne. C'est tout ce dont nous avons besoin dans une voiture, honnêtement.

Quand a-t-elle fait ses débuts ?

La 850 a été officiellement lancée en 1991. Elle a succédé à la série de modèles 240 et a été produite en Suède, en Belgique, au Canada, en Indonésie et aux Philippines. La voiture est restée en vente jusqu'en 1996, date à laquelle elle a été remplacée par les modèles S70 et V70, encore plus élégants.

Il est intéressant de noter que le développement de ce qui allait devenir la série 800, a commencé en 1978. Le projet Galaxy a finalement donné naissance à la 850 et de nouvelles technologies de fabrication ont été introduites. À la fin du développement, Volvo avait dépensé la somme la plus élevée de l'histoire de la Suède pour un projet industriel.

Quelle était sa place dans la gamme de la marque ?

La Volvo 850 se positionne comme une voiture de luxe de taille moyenne. Elle comblait le fossé entre les modèles phares de la série 900 de Volvo et les voitures compactes S40 et V40, plus abordables. La 850 a joué un rôle clé dans la redéfinition de l'image de Volvo en tant que marque capable de s'adresser à un public plus large sans compromettre ses valeurs fondamentales.

Lorsqu'elle a été lancée aux États-Unis en 1992, la 850 est devenue le premier modèle à traction avant de l'histoire de Volvo à être commercialisé dans ce pays. Le constructeur automobile détenait également un brevet aux États-Unis pour des bagues d'essieu arrière qui se compriment sous l'effet de la charge, ce qui a permis à la 850 de bénéficier d'une direction arrière passive.

Deux autres innovations majeures sont le système intégré de protection contre les chocs latéraux et l'enrouleur de ceinture à réglage automatique. En fait, la 850 a été la première voiture de série au monde équipée d'airbags latéraux. L'Insurance Institute for Highway Safety a classé la voiture au quatrième rang des voitures les plus sûres sur le marché américain à l'époque.

Quels étaient les moteurs de la 850 ?

L'une des principales caractéristiques de la 850 était l'introduction d'un moteur transversal à cinq cylindres, en rupture avec les moteurs longitudinaux couramment utilisés par Volvo à l'époque. Cette configuration innovante du moteur permettait une meilleure utilisation de l'espace et une meilleure maniabilité, et ouvrait la voie au développement des futurs moteurs de la société. La 850 était disponible avec une large gamme de moteurs, y compris des variantes turbocompressées, et une puissance allant jusqu'à 250 chevaux. Le moteur diesel de 2,5 litres était quant à lui considéré comme l'un des moteurs les plus durables de l'époque.

S'est-elle bien vendue ?

Au total, 716 903 voitures ont été vendues au cours des six années de production du véhicule. Seules 2 039 d'entre elles étaient équipées d'une transmission intégrale et seulement 309 ont été produites avec le volant à droite. Il est intéressant de noter que les modèles berline et break ont été vendus à parts presque égales.

La Volvo 850 reste une jeune voiture très appréciée dans l'histoire de l'automobile, célébrée non seulement pour son design élégant, mais aussi pour les innovations technologiques qu'elle a introduites. De son moteur transversal à cinq cylindres à son engagement en faveur de la sécurité, la 850 a établi de nouvelles normes pour Volvo. Des normes que l'entreprise a continué à faire évoluer au cours des décennies suivantes.