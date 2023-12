Les véhicules électriques sont beaucoup moins fiables que les véhicules à moteur à combustion, selon les résultats de l'enquête de satisfaction des propriétaires sur la fiabilité des véhicules en 2024, publiés ces derniers jours par Consumer Reports.

Les VE sont 79% moins fiables que les ICE

Les données recueillies par Consumer Reports auprès des propriétaires de plus de 330 000 véhicules des années 2000 à 2024 montrent que les VE sont en moyenne 79 % moins fiables que les véhicules à moteur à combustion interne, malgré le nombre réduit de pièces mobiles et la conception plus simple du groupe motopropulseur.

Les véhicules hybrides rechargeables sont encore moins fiables, avec 146 % de problèmes en plus par rapport aux véhicules à essence traditionnels. Il est intéressant de noter que les véhicules hybrides traditionnels obtiennent les meilleurs résultats, avec 26 % de problèmes en moins par rapport aux véhicules à moteur à combustion interne.

Les nouveaux véhicules sont les moins fiables

Consumer Reports suggère que les nouvelles technologies issues du développement des véhicules électriques signifient que les premiers utilisateurs devront faire face à certains problèmes avant que la fiabilité ne s'améliore.

"Plus un véhicule ou une technologie est en production depuis longtemps, plus les problèmes sont résolus. Les constructeurs qui ont produit des VE plus tôt améliorent la fiabilité." - Jake Fisher, directeur principal des essais automobiles de Consumer Reports, à Automotive News

Jake Fisher poursuit en suggérant que si vous êtes à la recherche d'une Tesla, vous devriez acheter une Model 3 plutôt qu'un Cybertruck, car la Model 3 est en production depuis des années, ce qui signifie que la plupart des défauts de production ont été corrigés. Le Cybertruck, en revanche, est un véhicule entièrement nouveau qui connaîtra probablement "de nombreuses difficultés de croissance" une fois qu'il sera commercialisé.

Tesla Model 3 Tesla Cybertruck

Le segment des pick-up électriques est le plus mal loti dans l'étude de Consumer Reports. Le groupe ne comprend actuellement que deux véhicules : le Ford F-150 Lightning et le Rivian R1T. Selon l'étude, Ford est confronté à des problèmes liés aux batteries et à la recharge, tandis que Rivian est confronté à des problèmes tels que la qualité de fabrication et les fonctions de climatisation. C'est la preuve que ni les nouvelles entreprises ni les constructeurs automobiles traditionnels ne sont à l'abri des problèmes initiaux liés aux VE.

Ford F-150 lightning Rivian R1T

Les hybrides traditionnels sont les plus fiables

La plus grande surprise de l'étude vient des véhicules hybrides classiques, considérés comme le type de transmission le plus fiable. Selon Consumer Reports, cela s'explique par le fait que la technologie hybride traditionnelle existe depuis de nombreuses années et que les acheteurs ne sont pas aussi soucieux de posséder la technologie la plus récente.