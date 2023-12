Hyundai a organisé hier soir son N Festival en Corée du Sud pour célébrer toutes ses réussites en course automobile en 2023. Mais ce n'est pas tout, puisque le clou de l'événement organisé à Séoul a été la présentation en avant-première d'une voiture de course électrique. Des images inédites de la Ioniq 5 eN1 Cup ont été montrées, ainsi que quelques spécifications techniques croustillantes. La vraie voiture n'a pas été présentée sur scène parce qu'elle est encore en cours d'ingénierie, l'objectif étant de terminer les travaux de développement en février 2024.

Dotée d'un kit de carrosserie agressif avec des prises d'air massives, un grand diffuseur et un aileron arrière, la Ioniq 5 eN1 Cup repose sur des roues de 18 pouces chaussées de pneus slicks 280/680 R18. Elle bénéficie d'une suspension plus rigide qui abaisse la hauteur de conduite de 70 millimètres. La puissance de freinage est assurée par des étriers de frein à six pistons à l'avant et à quatre pistons à l'arrière, et pour soulever rapidement la voiture, elle est équipée d'un cric pneumatique. Hyundai la dote d'un arceau de sécurité à six points, conforme aux normes FIA, et améliore également la protection de la batterie.

La modification la plus importante sera représentée par une perte de poids estimée à 250 kilogrammes. Tous les détails n'ont pas encore été dévoilés puisque la Ioniq 5 eN1 Cup est encore en cours de développement, mais nous savons que les vitres latérales et arrière sont remplacées par du polycarbonate. Bien que la Ioniq 5 N homologuée pour la route ait été présentée en juillet, nous ne connaissons toujours pas son poids exact. Toutefois, on estime qu'elle pèse 2 109 kg. Cela semble plausible si l'on considère que le modèle régulier à deux moteurs pèse 2 049 kg pour la version SE et 2 062 kg pour la SEL, mieux équipée.

Parmi les autres modifications matérielles, citons une suspension réglable avec des supports de rotules à joints sphériques pour renforcer la liaison avec le châssis. Elle est également équipée de déconnecteurs au cas où la batterie chaufferait trop. Chaque équipe qui participera à la Ioniq 5 eN1 Cup aura son propre faux bruit de moteur. En outre, les pilotes pourront simuler les changements de vitesse en utilisant la fonction N E-Shift, qui imite le comportement d'une transmission automatique à double embrayage à huit vitesses.

La Ioniq 5 eN1 Cup est plus qu'un simple spectacle puisqu'elle participera réellement à des courses. Si tout se passe comme prévu, elle prendra la piste dès mai 2024 dans le cadre de ce que Hyundai appelle la première compétition coréenne de véhicules électriques à marque unique.