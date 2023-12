Le groupe Grand Chelem a été présenté comme le nouveau représentant officiel de la marque Bugatti pour l'Amérique latine. L'entreprise mexicaine a confirmé à Motor1 qu'elle devenait notamment l'importateur officiel de la marque française en Argentine.

Bugatti est la marque la plus exclusive du groupe Volkswagen. Ses modèles sont les plus chers, les plus rapides, les plus exotiques et les plus luxueux du grand consortium allemand. "Bugatti n'est pas seulement une voiture, c'est un chef-d'œuvre sur roues, et nous sommes très heureux de partager cette expérience avec nos clients", a déclaré Martin Josephi, PDG de Grand Chelem, dans un communiqué de presse officiel.

La première concession officielle Bugatti en Amérique latine a ouvert ses portes à Mexico. "Nous sommes ravis d'être les pionniers de l'implantation de Bugatti non seulement au Mexique, mais aussi dans toute l'Amérique latine", a ajouté M. Josephi. "Nous sommes convaincus que la région dispose d'un potentiel important, jusqu'à présent inexploré par l'une des marques les plus importantes au monde. Ce partenariat représente l'union de deux marques engagées dans l'excellence et l'innovation", a-t-il ajouté.

Galerie: Bugatti - Groupe Grand Chelem

7 Photos

Manuel Sáinz sera le directeur des ventes de Bugatti pour l'Amérique latine : "Avec un héritage de plus d'un siècle, Bugatti s'est imposée comme un symbole d'exclusivité et de performance. Ses modèles de voitures sportives, mondialement connus pour leur design avant-gardiste et leur puissance inégalée, ont conquis les amateurs de voitures de luxe du monde entier. Aujourd'hui, les amateurs de vitesse et de luxe d'Amérique latine auront l'occasion de découvrir cette légende sur roues", a déclaré M. Sáinz.

Grand Chelem est un groupe automobile qui représente plusieurs marques de luxe au Mexique, telles que Lamborghini, Aston Martin, Morgan Motor, Koenigsegg, Rimac et VUHL. Il commercialise également des voitures de collection classiques par l'intermédiaire de sa division Iconic Broker.

En Argentine, la marque Bugatti a été représentée il y a plus d'une décennie par le groupe VW, qui commercialise Volkswagen, Audi et Ducati dans notre pays. En 2010, Viktor Klima, alors président de VW Argentina, a annoncé qu'une Bugatti Veyron avait été vendue à un client local : "Son prix n'était que d'un million de dollars", a plaisanté M. Klima. Cependant, M. Klima a démissionné peu de temps après, au milieu d'un scandale de détournement de fonds de plusieurs millions de dollars impliquant plusieurs cadres de VW Argentina. Depuis lors, la filiale de Pacheco n'a pas fait état d'autres actions liées à Bugatti.

En octobre de cette année, l'usine Bugatti en France a livré le dernier modèle de la Chiron, qui a été produite à seulement 500 exemplaires dans ses différentes versions. L'année prochaine, les livraisons du nouveau modèle Mistral, qui ne sera produit qu'à 99 exemplaires, débuteront. Ce sera le dernier modèle Bugatti à être équipé du célèbre moteur W16 de huit litres à quatre turbocompresseurs, qui a fait ses débuts sur la Veyron en 2005. Dans le cas de la Mistral, il développera une puissance maximale de 1 600 ch et atteindra une vitesse de pointe de 420 km/h. Le prix de vente est de cinq millions d'euros (hors taxes spécifiques au marché).

À voir sur la chaîne Motorsport.tv :