Ford a annoncé son moteur Megazilla il y a presque un an, et il est maintenant prêt à être vendu. Basé sur le moteur Godzilla disponible dans certains pick-up de l'Ovale Bleu, le Megazilla produit 615 chevaux et 865 Nm de couple. Il y parvient sans aucune aide de l'induction forcée, mais malgré l'absence de surcompresseur ou de turbocompresseur, il coûte tout de même une coquette somme : 22 995 $ (21295 €). Si vous recherchez quelque chose d'un peu plus complet, un nouveau pick-up Maverick coûte 25 640 $ (23745 €).

Le moteur Ford est un bloc long qui comporte de nombreuses pièces nécessaires à son fonctionnement, mais il n'est pas équipé d'accessoires indispensables tels qu'un démarreur. En d'autres termes, il vous faudra débourser un peu plus d'argent pour faire tourner le moteur de votre véhicule, quel qu'il soit. Ce n'est pas la fin du monde pour le hot rodder moyen, mais un nouveau camion d'atelier à la place ? Cela pourrait être très intéressant.

Le Megazilla est toutefois très impressionnant. Il produit 84 chevaux par litre en utilisant deux soupapes par cylindre et des poussoirs, ce qui le rend plus puissant et plus efficace sur le plan volumétrique que le vénérable LS7 de General Motor, qui produisait environ 72 chevaux par litre et 505 chevaux au total. En revanche, il est probablement beaucoup plus lourd. Le LS7 était entièrement en aluminium, tandis que le Megazilla possède un bloc en fer et des culasses en aluminium. Elle partage son bloc, son faisceau électrique et son vilebrequin en acier avec la Godzilla de série. Les pistons et les bielles sont toutefois forgés et adaptés au moteur de deuxième monte.

Mais le jeu en vaut-il la chandelle ? Malgré les gros titres sur les véhicules électriques qui conquièrent le monde, les trois principaux constructeurs vendent encore un certain nombre de moteurs de série. Un bloc long de 6,2 litres Redeye de 807 chevaux, issu du catalogue Direct Connection de Dodge ne coûte par exemple que 12 995 dollars (12033 euros). De même, un moteur LT4 suralimenté de GM peut être acheté pour environ 18 000 $ (16669 €).

Mais les responsables de Ford ne l'installeront probablement pas dans leur Mustang. Si vous souhaitez obtenir l'un des derniers et meilleurs moteurs de série de Ford, vous devrez mettre la main à la poche.