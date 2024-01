Avez-vous déjà entendu parler du LEVC ? La London Electric Vehicle Company est responsable de la production des taxis londoniens caractéristiques de nouvelle génération, tous propulsés par un groupe motopropulseur électrique avec prolongateur d'autonomie à essence.

Récemment, la marque a élargi sa gamme en présentant le L380, un « parent » des Volvo EM90 et Zeekr 009.

Formes familiales

Pourquoi dit-on « relatif » ? Comme les marques évoquées, LEVC appartient également à la galaxie du groupe chinois Geely. Pour cette raison, le look de la mini-fourgonnette ressemble beaucoup à celui des modèles similaires Volvo et Zeekr.

LEVC L380 (2024), l'avant

Le L380 est basé sur l'architecture SOA (Space Oriented Architecture) de Geely, une plateforme développée sur deux ans et demi par des centres de recherche et développement en Chine, en Suède, au Royaume-Uni et en Allemagne. L'intérieur spacieux peut avoir six ou huit sièges, cette dernière option offrant quatre rangées de sièges.

Ce monospace mesure 5,31 m de long, tandis que l'empattement est de 3,18 m, juste en dessous de celui d'un fleuron électrique comme le Mercedes EQS.

272 CV et traction avant

Le LEVC est propulsé par un moteur électrique avant de 272 ch et est alimenté par une batterie nickel-cobalt-manganèse (NMC). Rien à voir donc avec les 544 ch du Zeekr 009.

LEVC L380 (2024), photos teasers

La capacité n'a pas encore été communiquée, ainsi que l'autonomie. Dans tous les cas, la plateforme SOA de Geely peut accueillir des packs de batteries allant de 73 à 120 kWh, tandis que pour les distances on peut toujours prendre comme référence le Zeekr 009 qui peut permettre environ 800 km avec un « plein ».

Le L380 entrera sur le marché chinois des monospaces électriques à partir de l’année prochaine. Il se retrouvera en concurrence sur un segment très encombré (au moins sur certains marchés) avec ses rivaux Toyota, Volvo, Zeekr, Denza et Trumpchi.