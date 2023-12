Le plaisir de conduire avec un toit ouvert combiné à un design global plus épuré fait partie de l'ADN de Porsche depuis la 356 originale, sortie en 1952. Avance rapide jusqu'en 1994 : les passionnés de la marque allemande ont eu droit à une série limitée de seulement 936 Speedsters basés sur la plate-forme de la 964 Carrera 2. La voiture ici présente est une variante extraordinaire de ce modèle, l'une des 15 exemplaires jamais construits, et elle sera bientôt mise aux enchères.

Avec sa bleu maritime et orné d'un intérieur en cuir noir et bleu sur mesure, le véhicule que vous pouvez voir sur ces photos est le soi-disant Mega Speedster du spécialiste du marché secondaire, Vittorio Srosek. L'exclusivité de ce joyau rare réside non seulement dans sa palette de couleurs personnalisées, mais également dans sa carrosserie large et distinctive. Elle a été conçue par Strosek avant d’être complété par des phares poly-ellipsoïdes.

Aussi belle que inaccesible

Sous le capot, le cœur de la voiture est un moteur Boxer six cylindres de 3,6 litres, associé à une transmission manuelle à cinq vitesses. Mais tout dans cette voiture n'est pas seulement une question de puissance : ce Speedster bénéficie d'un système de suspension amélioré Srosek, associé à des roues OZ de 17 pouces.

Lorsque vous vous installez à bord, vous êtes accueillis par des sièges baquets Recaro à dossier fixe d'usine, finis dans un mélange de noir et de bleu maritime. L'intérieur dispose de commodités modernes telles que la climatisation, une chaîne stéréo Bluetooth Sony et d’un compte-tours, de marque Srosek. La voiture ne compte que 907 miles au compteur, soit environ 1460 km.

Accompagnée d'un certificat d'authenticité Porsche et d'un CarFax propre, cette Strosek Mega Speedster, très rare, prend place dans le registre de la marque et sera mis aux enchères lors de la vente Mecum Auction Kissimmee 2024 avec un prix d'enchère estimé entre 300 000 $ et 350 000 $, soit de 274 639 € à 320 412 € environ.

