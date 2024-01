Parfois, la vie se met tout simplement en travers des choses. C'est ce qu'explique le propriétaire de cette Audi R8 Spyder 2010, qui est restée dehors pendant cinq ans avec une vitre partiellement baissée, faisant des ravages tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.

5 ans d'immobilisation

Nous pouvons sentir la rage des passionnés déferler sur internet. Mais avant d'appuyer ce commentaire tranchant, voici quelques informations sur l'Audi, fournies par Detail Dane et WD Detailing, deux chaînes YouTube qui ont collaboré à ce sauvetage. Le propriétaire de la R8 est l'ancien propriétaire de la maison où elle était garée toutes ces années. Les acheteurs avaient dit qu'ils pouvaient garder la voiture à cet endroit, mais le COVID est arrivé et les jours se sont transformés en mois, puis en années.

Un sauvetage non sans difficultés

La situation est devenue plus compliquée par la suspension pneumatique spéciale de l'Audi. D'après les vidéos, il s'agissait d'une première installation de ce système particulier et l'emplacement des composants dans le coffre rendait difficile l'accès à la batterie de la R8. L'alimentation a été coupée, puis des souris sont venues ronger les conduites d'air de la suspension, faisant tomber la R8 au sol. Des premières tentatives ont été faites pour sortir la voiture, mais les problèmes de batterie et de suspension ont fait échouer ces premiers efforts. Et il n'était pas possible de se contenter de traîner la voiture, ce qui aurait probablement causé des dégâts considérables, sur le site .

Une restauration parfaite

Le résultat est ce que vous voyez ci-dessous. Le simple chargement de la voiture sur une remorque couverte a nécessité quatre heures de travail, avec des chariots à roulettes, plusieurs treuils et le démontage de la façade avant de la R8. La patience a payé, et la voiture a finalement été emmenée dans l'atelier de Detail Dane, qui s'est associé à WD Detailing pour lui donner le plus grand des bains.

La fenêtre baissée a provoqué toutes sortes de moisissures dans l'habitacle, mais la voiture a été nettoyée comme si elle était neuve. L'extérieur a également subi une transformation époustouflante et, grâce à un boîtier de batterie, il y a assez de jus pour faire fonctionner la capote électrique de la R8 Spyder.

Comme si elle sortait de l'usine

En fait, il y a même assez de jus pour faire fonctionner le V10 de 5,2 litres. C'est à ce moment-là que nous apprenons l'existence d'un échappement personnalisé. Nous n'avons pas de détails sur la nature de l'échappement, mais nous savons qu'il est bruyant. Les techniciens approuvent, et à part quelques bouffées de fumée noire (peut-être dues à de l'essence vieille de cinq ans encore dans le réservoir), la R8 semble impatiente de reprendre la route. Malheureusement, les vidéos se terminent avant que l'on connaisse le sort final de la R8.

Nous avons contacté Detail Dane dans l'espoir d'obtenir une mise à jour sur l'Audi, sans parler de l'état actuel de l'Acura NSX également montrée dans la vidéo. Nous avons déjà vu quelqu'un sauver une NSX après 15 ans passés au fond d'une rivière, alors que celle qui se trouve dans un jardin semble être une évidence pour reprendre la route. Si nous avons des nouvelles, nous vous en ferons part.