Les États-Unis n'ont pas reçu l'Alpina B3, dont le moteur "S58" est issu de la M3. La version plus élégante de la M3 se débarrassait de la calandre controversée et a donné lieu à son lot d'éditions spéciales.

Le dernier modèle en date vient d'Afrique du Sud et marque les 50 ans de l'implantation de BMW dans le pays. Peinte dans la couleur emblématique vert Alpina II, la berline est également équipée des élégantes jantes multibranches de 20 pouces d'Alpina. Elle reçoit le lettrage "Alpina" sur le spoiler avant et des autocollants latéraux au goût rétro qui nous ramènent dans les années 1980.

Alpina B3 50 ans, BMW Afrique du Sud Edition

12 Photos

En ouvrant les portes, vous serez accueilli par des seuils marqués Alpina et une plaque spéciale sur la console centrale, qui témoignent de l'exclusivité de la voiture. Cinq exemplaires seulement ont été fabriqués et tous sont dotés d'un intérieur en cuir noir avec un logo spécial BMW Group South Africa 50 Years anniversary sur les appuis-tête. Des surpiqûres blanches et vertes sont également présentes, de même qu'un volant gainé de cuir portant le logo Alpina.

Exclusive à l'Afrique du Sud, cette édition spéciale est basée sur la B3 facelift plus puissante introduite en 2022. Le moteur six cylindres en ligne biturbo de 3,0 litres développe 488 ch et un couple impressionnant de 729 Nm, transmis aux deux essieux par une transmission automatique à huit rapports. Il lui faut 3,6 secondes pour atteindre 100 km/h et 305 km/h.

Chère et déjà sold-out !

Alpina a également doté cette B3 d'une suspension sport à amortissement variable. En outre, les ingénieurs de Buchloe installent des freins améliorés avec des disques percés et des plaquettes de frein résistantes à la chaleur. Les réglages du châssis et de la direction sont également inclus, tout comme un système d'échappement quadruple et le choix entre quatre modes de conduite : Confort+, Confort, Sport et Sport+.

Connue sous son nom complet de BMW Alpina B3 50 Years of BMW South Africa Edition, la berline sportive est déjà en rupture de stock. Et ce, malgré son prix exorbitant de 2 960 341,20 R, soit environ 147 800 euros au taux de change actuel.