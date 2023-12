En janvier dernier, le préparateur japonais Liberty Walk a conçu une Ferrari F40 avec une carrosserie large et hautement personnalisée. Cette voiture a tout simplement enflammé Internet et le débat s’est centré sur la question de savoir s'il était juste de modifier une machine aussi désirable, à ce point. Aujourd'hui, l'entreprise récidive au Salon de l'auto de Tokyo 2024 avec une autre icône des années 80 : la Lamborghini Countach.

Seule une vidéo teaser est disponible pour le moment, dans laquelle on observe la légende italienne, un plan à la fois. Comme la F40 aperçue au début de l’année, Liberty Walk redonne à la voiture un extérieur blanc audacieux, qui souligne la façon dont les nouvelles pièces modifient radicalement l'apparence de la Lamborghini (mais aussi en référence au drapeau japonais, comme pour la Ferrari).

La partie avant modifiée ajoute un séparateur proéminent et trois ouvertures qui donnent au nez un aspect plus carré. Les appendices aéro, aux deux coins, s'intègrent dans l'évasement de l'aile élargi et le résultat qui s'en suit est une ligne continue allant du bout du capot au passage de roue, créant un élément de courbe tout au long de cette section.

Ferrari ou Lamborghini ?

Si la Lamborghini semble globalement plus large, Liberty Walk ajoute également une ouverture devant les roues arrière. Les différentes modifications, notamment sur l’aileron arrière, suggèrent que ce modèle est une Countach modifiée du 25e anniversaire. En parlant de l’aileron, Liberty Walk ne trouvait pas le modèle d’origine assez grand a son goût et le préparateur l’a remplacé par un élément encore plus grand qui se fixe sous le pare-chocs arrière. L'arrière reçoit également des feux arrière différents de ceux observés sur la version de production. Un diffuseur massif sous les quatre sorties d’échappements ajoute à l'esthétique inspirée du sport automobile.

Le F40 de Liberty Walk avait déjà suscité la controverse et rien qu’en voyant cette courte vidéo, on peut s’attendra à ce que le travail de Liberty Walk sur la Countach soit tout aussi débattu. Pour notre part, les deux interprétations de ces modèles sont tout simplement dingues mais bien qu’il soit un peu tôt pour juger la Lamborghini, le cœur penche plutôt pour la version modifiée de la F40.

