Tout comme la Formule 1 repousse les limites de la technologie sur la piste, elle a toujours été à la pointe du progrès en ce qui concerne sa couverture télévisée. La F1 a rapidement fait passer ses émissions à la haute définition, puis à la vraie HD et, en 2017, elle est passée à l'ultra-haute définition 4K.

Aujourd'hui, en partenariat avec son fournisseur officiel de connectivité de diffusion Tata Communications, elle commence à mettre en place ce qui est requis pour la probable prochaine norme de l'industrie, la 8K. Les nouvelles images seront quatre fois plus nettes que les retransmissions actuelles de la F1 et, bien que cette étape puisse sembler inutile compte tenu de la qualité de la résolution actuelle, la quête d'amélioration ne s'arrête jamais.

Si certains s'interrogent sur la nécessité d'une telle amélioration de la qualité de l'image, Dhaval Ponda, vice-président et responsable mondial de l'activité médias et divertissement chez Tata Communications, estime que la 8K est l'avenir.

"Ce qui s'est passé progressivement au cours des deux dernières années, c'est que le public mondial, dans presque toutes les régions du monde, s'est habitué à avoir du contenu en 4K. Et pour la jeune génération, c'est là que la barre est désormais placée", a déclaré Ponda à Motorsport.com. "Je pense que la transition vers la 8K se déroule plutôt bien dans l'industrie. Et cela va certainement se produire parce que, pour la génération actuelle qui s'est habituée à la 4K, la 8K offrira vraiment des détails plus fins et un niveau de qualité plus élevé."

Pour les fans de F1 qui sont plutôt satisfaits de la qualité actuelle de la diffusion, il peut être difficile d'imaginer que les choses pourraient être encore meilleures.

Mais comme l'a expliqué Ponda, "C'est un pas en avant. Encore une fois, si vous revenez à l'époque de la HD et du passage à la Full HD, je pense que ce changement a été assez important. Et lorsque nous sommes passés de la Full HD à la 4K, je pense que la qualité était visiblement meilleure, car il y a plus de profondeur et plus de détails. De même, la 8K capturera tellement plus de détails bruts qu'elle sera stupéfiante. Si vous regardez un plan d'une compétition de course au large en 8K, c'est sublime".

Ponda a identifié trois étapes clés à franchir pour que la F1 passe à l'ère de la diffusion en 8K.

"La première étape consiste à mettre en place l'infrastructure numérique sous-jacente, qui consiste essentiellement à investir de manière significative dans les technologies de nouvelle génération", a déclaré Ponda. "Une grande partie de cet investissement est également un véritable investissement dans l'avenir, car il n'y aura pas de revenus à court terme."

La deuxième étape consiste à travailler avec des partenaires technologiques pour établir un écosystème 8K.

"Le changement n'est jamais isolé", a-t-il ajouté. "Il n'est jamais mené par une seule organisation. C'est toujours un groupe d'entreprises qui travaillent ensemble pour apporter ce changement aux téléspectateurs du monde entier. Nous travaillons donc activement avec des partenaires technologiques, mais aussi avec les principaux diffuseurs et fédérations sportives pour pouvoir apporter ce changement au public."

Mais la dernière étape est peut-être la plus cruciale : les écrans 8K doivent être au bon prix pour que le consommateur veuille s'y abonner. La technologie étant actuellement assez chère pour le consommateur moyen, Ponda estime que les prix doivent baisser avant que l'étape finale puisse être franchie.

"Nous devrions disposer d'écrans et de téléviseurs 8K à un prix rentable que les consommateurs soient en mesure d'adopter", a-t-il déclaré. "Mais cela se fait assez rapidement."

Expérience visuelle

Améliorer les choses pour le spectateur de F1 à la maison ne consiste pas seulement à rendre les images plus agréables à regarder. Une autre amélioration essentielle concerne le décalage. À l'heure actuelle, les fans présents sur le circuit subissent une latence de 1,5 seconde lorsqu'ils regardent les écrans en bord de piste. Pour les téléspectateurs à domicile, les images arrivent avec un retard de six ou sept secondes, à partir du moment où elles ont été capturées par les caméramans de la FOM.

Tata a étudié les moyens de réduire ce délai afin que les images télévisées soient aussi proches du direct que possible. Ponda a déclaré : "Notre investissement a toujours porté sur la façon dont nous pouvons réduire cette seconde, cette demi-seconde ou même cette milliseconde supplémentaire de contenu en direct qui parcourt des milliers de kilomètres. La réduction du décalage implique une multitude de choses. Il s'agit de travailler avec un meilleur matériel et d'améliorer la puissance de traitement des ordinateurs. Mais l'un des moyens que nous envisageons pour réduire le décalage et améliorer la qualité du contenu est d'investir dans une infrastructure périphérique."

Quel serait donc le décalage minimal à atteindre ?

"Nous envisageons un scénario - dans un avenir proche - dans lequel nous réduirons suffisamment le décalage pour que, si vous vous trouvez à côté d'une salle de sport, vous puissiez voir sur votre écran un événement tel qu'un but ou le franchissement de la ligne d'arrivée, presque en même temps que vous entendez la réponse de la foule venant de la salle", a déclaré Ponda. "Alors oui, la technologie s'améliore considérablement."

"C'est dans l'infrastructure numérique à la périphérie que la plupart des progrès seront réalisés. En effet, lorsque vous calculez à la périphérie, cela signifie que vous êtes en mesure d'effectuer le traitement sur place plutôt que d'avoir à aller jusqu'à un centre de données ou un site distant et de revenir ensuite. C'est la voie à suivre dans un avenir proche."

Tout synchroniser

Le délai de transmission des images sur les écrans de télévision a fait apparaître l'un des aspects les plus frustrants de la F1 moderne : rien n'est synchronisé. Si vous regardez les images de la course sur un écran, que vous écoutez les commentaires à la radio et que vous chargez les écrans de données sur votre téléphone, les trois éléments sont rarement liés. Le classement en direct peut indiquer un changement de tête, peu avant que le commentateur ne vous dise ce qui s'est passé et il faut encore attendre quelques secondes avant que les écrans ne le montrent.

C'est un désagrément que beaucoup de fans ont connu, mais qui, selon M. Ponda, pourrait bientôt appartenir au passé.

"Actuellement, la plupart des contenus consommés sur l'écran principal ou l'écran de télévision, les écrans numériques (ordinateurs portables, tablettes, téléphones mobiles) et les écrans des sites sont tous désynchronisés. Cela s'explique par le fait que la technologie est assez fragmentée entre les différents modes de consommation de contenu."

"Nous avons donc travaillé avec certains des principaux acteurs du secteur numérique afin d'offrir une expérience synchronisée, comme nous l'appelons, où, quel que soit l'écran - vous pourriez être dans une salle et regarder en même temps un écran de bord de piste, un écran numérique et un écran principal - ils seraient tous synchronisés."

"La technologie existe aujourd'hui pour offrir cette expérience. Je pense que c'est la voie à suivre pour que les gens puissent consommer de la vidéo de manière synchronisée sur différents écrans."

