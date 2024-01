Lancer une nouvelle firme automobile au 21e siècle constitue un défi en soi. Cela nécessite un immense soutien financier, un plan d’affaires solide, mais aussi beaucoup de chance. Brabham Automotive, le constructeur de supercars à faible production, qui a vu le jour en 2018, est la dernière marque automobile en date à jeter l'éponge.

Le cofondateur David Brabham, fils cadet de la légende des courses automobiles Jack Brabham, a annoncé la semaine dernière sur Instagram que lui et Fusion Capital, le groupe d'investissement qui soutient la marque, avaient mis fin à leur relation et dissous l'entreprise, marquant ainsi la fin de la supercar BT6.

Cette dernière était le premier produit de Brabham Automotive et présentait un aérodynamisme capable de produire plus de 1200 kg d'appui, ce qui est supérieur au propre poids du véhicule estimé à 972 kg. La puissance provenait d’un V8 atmosphérique de 5,4 litres développant 700 chevaux et 667 Nm de couple. L'entreprise espérait en vendre 70 exemplaires pour environ 1,35 million de dollars chacun (soit environ 1,24 million d’euro).

De vrais adieux ou un simple au revoir ?

Après la voiture de piste, Brabham a annoncé une version homologuée pour la route, de la BT62, en 2020 appelée BT62R (voir ci-dessous). Elle semblait en grande partie identique à la machine axée sur le circuit, mais avec un échappement plus silencieux, la climatisation, une suspension adaptable et un pare-brise chauffant. Il est tout de même difficile de savoir à quel endroit vous auriez pu emmener un tel véhicule, mais il semblait néanmoins beaucoup plus confortable que la variante réservée aux circuits.

Malgré cette fin annoncée, David Brabham n'exclut pas complètement un retour de ces voitures dans le futur. "Avec la fin de la licence de marque pour l'automobile, cela ouvre les portes à de futures entreprises commerciales dans les secteurs du sport automobile, de l'automobile et du patrimoine", a-t-il écrit sur Instagram. L’espoir fait vivre…

Galerie: Brabham BT62R