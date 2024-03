Même si Toyota peut sembler bien rangé, le constructeur n'hésite pas à se montrer un peu bizarre de temps à autre. Sa dernière bizarrerie s'appuie sur une tendance en matière de design que beaucoup espéraient voir disparaître avec le Nissan Murano CrossCabriolet, mais qui perdure sous la forme du Volkswagen T-Roc Cabrio. Toyota a décidé de s'en inspirer en transformant son crossover Crown en un cabriolet quatre portes surélevé.

Le Crown noir et bronze n'est pas le premier crossover à perdre son toit, mais il est rare de voir un tel style de carrosserie avec quatre portes. Les concepteurs de Toyota ont dû surmonter plusieurs obstacles pour construire ce cabriolet unique, en s'appuyant sur une imprimante 3D pour produire de nombreux nouveaux composants, qui s'intègrent parfaitement au reste de la carrosserie.

La nouvelle plage arrière relie élégamment l'extérieur stylisé à l'habitacle blanc. La disposition en quatre portes permet à la Crown à toit escamotable de ne pas paraître trop étroite et de conserver des proportions élégantes, contrairement à d'autres crossovers décapotables.

Les ingénieurs ont dû souder de nouvelles pièces à la main et les renforts supplémentaires ont rendu l'assemblage difficile. Le produit fini a l'air d'être sorti de la chaîne de montage en même temps que le reste de la gamme Crown.

Toyota a déjà construit des versions décapotables de la Crown par le passé, les proposant pour des défilés et d'autres événements. L'entreprise produit déjà des variantes du dernier modèle. La Crown est déjà disponible en berline, en break et en crossover conventionnel, et le constructeur souhaite compléter la gamme avec d'autres carrosseries en fonction de l'accueil.

Il est donc possible que le cabriolet Crown passe du statut de concept-car unique à celui de voiture de série. Cependant, le Murano n'a duré que quelques années, et le Range Rover Evoque Cabriolet n'a été qu'un épisode, donc les cartes ne sont pas en faveur de Toyota.