Les constructeurs automobiles n'ont pas l'habitude de laisser le grand public conduire leurs concept-cars. Toyota doit avoir une grande confiance en ses passionnés, puisque la marque va permettre à quelques heureux fans de prendre le volant de son concept AE86 BEV dans le cadre d'une loterie au Japon.

Les personnes intéressées peuvent s'inscrire à la loterie du 13 au 26 février. Si vous gagnez, vous devrez payer l'équivalent de 133 dollars (125 euros) pour avoir la chance de conduire l'AE86 BEV, présentée à l'origine au Tokyo Auto Salon 2023, autour de Toyota City pour une durée de trois heures.

Toyota ne précise pas combien de gagnants seront sélectionnés, mais il y a 13 créneaux de trois heures disponibles, et c'est donc probablement le nombre de gagnants qui pourront prendre le volant de l'AE86 BEV.

Le moteur de l'AE86 BEV provient du pick-up hybride Tundra i-Force Max. Il développe 94 chevaux et 111 livres-pieds de couple et transmet la puissance aux roues arrière par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses manuelle à six rapports. À titre de comparaison, le moteur 1,6 litre 4A-GEU d'origine développait 128 chevaux et 110 livres-pieds de couple lorsqu'il était neuf.

La batterie provient du Lexus NX 450h+ PHEV, ce qui donne un poids total de 1070 kg - un poids élevé pour une AE86, mais impressionnant pour un véhicule électrique. À l'intérieur, on trouve deux sièges baquets Bride et des panneaux en acier à motif de diamant sur le plancher. La batterie produite par Lexus occupe l'espace initialement prévu pour les sièges arrière et l'espace de chargement.

Malheureusement, les gagnants ne pourront pas recréer "Initial D" dans leur AE86 BEV de location. Les règles de la loterie interdisent spécifiquement le drift et le franchissement de cols de montagne, entre autres types de conduite fougueuse. Et si les conducteurs endommagent ou détruisent l'AE86 BEV, ils devront payer les réparations. Malgré toutes ces règles, nous pensons que le jeu en vaut la chandelle pour les vrais passionnés de Toyota.