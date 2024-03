La construction d’une carrosserie est presque devenu un art perdu, mais la société japonaise Mitsuoka tente de maintenir la magie vivante. Elle a conçu des voitures étranges au fil des ans, notamment une Miata rétro qui ressemblait à une Morgan Aero 8 et une Jaguar XK120 qui aurait eu une liaison. Mais la construction la plus non conventionnelle, de mémoire récente, c’est celle-ci : la M55. Initialement lancé comme un concept, la fausse muscle car entre dorénavant en production.

Dévoilé en novembre 2023 pour célébrer les 55 ans de Mitsuoka, le sosie original de la Dodge Challenger est en fait une Honda Civic sous une carrosserie vintage. Au cours des mois qui ont passé, l'entreprise a reçu plus de 1 300 messages de personnes souhaitant acheter l'engin :

"C'était la première fois que nous recevions des messages aussi passionnés directement de la part d'autant de personnes de tous âges et des deux sexes".

Pas de fausse Challenger chez nous

En raison de la demande générale, Mitsuoka a décidé de faire de la M55 une réalité. Cependant, cela va prendre du temps car l’entreprise a l'intention de commercialiser la voiture vers la fin de l’année 2025. Des détails supplémentaires n'ont pas encore été divulgués, mais nous vous rappelons que le concept était basé sur la Civic à hayon cinq portes et avait un moteur de 1,5 litre relié à une boîte de vitesses manuelle à six rapports.

Le mois dernier, Honda a présenté un prototype sportif Civic RS, au Salon de l'auto de Tokyo, faisant peut-être allusion à une Civic à hayon avec un levier de vitesses. Ce serait formidable si Mitsuoka construisait la M55 avec le moteur de 2,0 litres plus gros et plus puissant. Quoi qu’il en soit, la fausse Challenger ne sera vendue qu’au Japon.

Le Japon et les USA dans une seule voiture

Alors que l'avant de la voiture indique le nom "Challenger", l'arrière nous fait penser aux coupés japonais des années 1970, comme une Nissan Skyline ou une Mitsubishi Galant GTO. Le profil rappelle évidemment que cette bizarrerie automobile est essentiellement une Civic. À l’intérieur, Mitsuoka a pris la peine d’ajouter une sellerie bleue au look rétro et a remplacé l’insigne Honda sur le volant par son logo.

Cependant, Mitsuoka estime qu'elle ne sera pas en mesure de construire suffisamment de voitures pour répondre à la demande car la conversion prendra du temps puisque toutes les modifications nécessaires seront effectuées manuellement. Le prix n'a pas encore été divulgué, mais étant donné l'ampleur des modifications, on peut dire sans se tromper que cette voiture ne sera pas bon marché.